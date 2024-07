Alcalde de Magangué envía SOS a Petro por riesgo de colapso de jarillón en barrio Girardot

Cartagena

A través de un enérgico llamado el alcalde de Magangué, Pedro Alí, envió un SOS al Presidente Gustavo Petro ante el riesgo de colapso que presenta el jarillón ubicado en el barrio Girardot, a orillas del Río Magdalena.

El mandatario aseguró que el jarillón está a punto de romperse y advirtió que alrededor de 40 mil magangueleños residentes de 40 barrios se encuentran al borde de sufrir inundaciones de consecuencias incalculables.

“Está a punto de colapsar el barrio Girardot porque se está rompiendo el jarillón. Pueden inundarse más de siete mil familias, más de 40 mil magangueleños de 40 barrios pueden estar inundados”, aseveró el mandatario municipal.

El alcalde Pedro Alí criticó la poca gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) porque a pesar de que los tres directores que ha tenido la entidad durante el gobierno Petro han visitado la zona (Javier Pava, Olmedo López y Carlos Carrillo), no hay soluciones concretas a la vista.

“Hoy tenemos un grave problema. Este mensaje va dirigido al presidente Petro, no queremos juzgar a la UNGRD, queremos que el Gobierno de usted no sea indolente con nuestro municipio. Estamos a punto de ahogarnos si no tomamos medida sin inmediatas nosotros no tenemos los recursos, lo que se está presentando aquí es una posible catástrofe que no ha sido mirada en serio por el Gobierno Nacional”, expresó.

El alcalde Pedro Alí mostró su disposición para trabajar de la mano de entidades como la UNGRD, Fondo Adaptación y el Gobierno Nacional en general, con el propósito de evitar que se presente un rompimiento en el jarillón del barrio Girardot.

“Señor Presidente estamos aquí para trabajar de la mano con la UNGRD, con el departamento, con el Fondo Adaptación para que estos magangueleños de una vez por todas tengan su reubicación y el pueblo de Magangué duerma tranquilo. La idea es que se pueda terminar de una vez por todas esa obra como es la protección del barrio Girardot”, explicó Pedro Alí.