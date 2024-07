¿Cuál es el reto de las termoeléctricas para garantizar el futuro energético de Colombia?

Caracol Radio llegó hasta Norte de Santander, departamento en el que se encuentran las plantas termoeléctricas Termotasajero, las cuales, durante el fenómeno del niño que vivió el país entre el 2023 y 2024 , aportaron 2,581.5 GWh, lo que representa el 3.15% de la demanda consumida en el país en el mismo periodo de tiempo, y que se traduce en que la energía generada por dicha central, atendió la demanda de cerca de 970 mil hogares colombianos durante este periodo.

En diálogo con el presidente de Termo tasajero, José David Montoya, explicó que la compañía de generación térmica, con base en carbón como su combustible para funcionar, es una pieza fundamental para garantizar la confiabilidad de energía eléctrica en el país, y el principal reto de la termoeléctrica para las contingencias futuras, es mantener las plantas en perfectas condiciones.

“Ya estamos en mantenimiento de una de nuestras centrales de generación, vamos a estar en julio en mantenimiento y en agosto con la siguiente central, y lo que hacemos es garantizar que el país cuente con la disponibilidad de nuestras centrales de generación.” Indicó el presidente Montoya.

Sin embargo, el principal reto recae en el sector energético en general, pues se requiere la entrada de proyectos solares y eólicos para superar el próximo fenómeno del niño, de lo contrario advierte el presidente de Termotasajero, Colombia enfrentaría un problema serio, por lo que hay que cuidar los activos térmicos, centrales, para garantizar la energía firme.

¿Qué le falta a Colombia para garantizar la oferta de energía?

Lo que tenemos que lograr los próximos años es que los proyectos que se están desarrollando tanto de transmisión como de generación , finalicen y entren en operación, si nosotros no logramos eso, no vamos a poder atender especialmente el fenómeno del niño, que pone contra la pared al sector y necesita contar con esos recursos en los próximos años para garantizar que la demanda de energía se atienda.

Si los proyectos que están en construcción el país no entran ya hay un problema, a partir del año 2027- 2028, el país ya no sería capaz de atender la demanda. Es necesario que la CREG retome su institucionalidad, que tenga los comisionados y se ponga al frente de este asunto para suplir la necesidad y llamar a una nueva subasta de cargo por confiabilidad para incorporar nuevos recursos que estén disponibles en esos años, si eso no se hace, el país difícilmente va a poder superar el próximo fenómeno del niño.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Alejandro Castañeda, se refirió a este asunto:

Se requiere hacer una nueva subasta de expansión, de cargo por confiabilidad, que sea capaz de atraer y tener un mensaje de certeza y certidumbre a los inversionistas, y poder aumentar esa capacidad de generación en estas tecnologías.

No solamente es tener más energía renovable, porque no vamos a ser capaces de pasar un fenómeno del niño si no tenemos esa energía confiable y el principal reto es que el gobierno entienda que se requiere una subasta de cargo por confiabilidad lo más pronto posible, ojalá este año, y contar con el insumo necesario para prender estas plantas, es decir contar con agua, con energía térmica basada en carbón, basada en gas natural y poder contar con esos combustibles para poder pasar ese fenómeno.

¿Cuáles son los retos que enfrenta el sector?

El principal reto es aumentar la capacidad de generación, es decir, hoy en día tenemos energía suficiente para garantizar a los usuarios la confiabilidad hasta el año 2025 - 2026, de ahí en adelante estamos viendo un déficit de energía, una falta de energía para los usuarios de un orden del 6%, por lo que se necesita una nueva capacidad de generación no solamente basada en renovables, sino también basada en energía térmica, en energía hidráulica, que sea confiable.