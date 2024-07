Taxistas de Tunja se unen a paro nacional el próximo 23 de julio

Tunja

El gremio de taxistas de Tunja ha anunciado su participación en un paro nacional programado para el 23 de julio. La movilización busca exigir al gobierno nacional el cumplimiento de las leyes que regulan el sector y combatir la creciente ilegalidad en el servicio de transporte.

Efrén Fiallo, vocero del gremio de taxistas en Tunja, explicó las razones detrás del paro. “Estamos organizando un paro a nivel nacional debido a que ya estamos cansados de que no haya leyes claras o, si las hay, no se cumplan. La ilegalidad sigue operando como si nada. Este paro es precisamente por eso, porque el gobierno nacional no ha querido combatir realmente la ilegalidad y cada vez va en aumento,” señaló Fiallo.

Fiallo también informó que se han mantenido charlas con compañeros de Duitama y Sogamoso para que se sumen al paro. “A nivel de otras ciudades y departamentos, muchas ya se han unido o están en proceso de unirse a este gran paro nacional,” agregó.

Convocatoria para el 23 de julio

Aunque aún no se han definido las rutas y horarios de la movilización en Tunja, Fiallo hizo un llamado a la paciencia de los ciudadanos. “No es un acto contra los usuarios ni contra el municipio, sino directamente contra el gobierno nacional. Este paro también es para mostrar la fuerza que todavía tiene el gremio y para que nos tengan en cuenta,” dijo.

Impacto de las plataformas ilegales en el transporte

Sobre el impacto de las nuevas plataformas ilegales en el transporte, Fiallo destacó que el costo es alto y recordó que el transporte público en Tunja, ya sea taxi o colectivo, genera aproximadamente 7,000 empleos directos e indirectos. “Necesitamos que el gobierno nacional considere a los taxistas y combata la ilegalidad,” puntualizó.

Propuestas para una protesta pacífica

Entre las propuestas del gremio de taxistas en Tunja está la realización de sancochos en diferentes partes de la ciudad como forma de protesta pacífica. El miércoles, los líderes gremiales se reunirán nuevamente para concretar las actividades del 23 de julio. Hasta el momento, solo se confirma la participación del gremio de Tunja en el paro nacional.