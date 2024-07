🔴 EN VIVO Tour de Francia HOY sábado Etapa 8: minuto a minuto de Bernal y más colombianos

El líder de la montaña hace de las suyas

🏁 112KM



🚴‍♂️1⃣ < 6’04 < 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ 🚗



👨‍🚀 A man on a mission. 🇳🇴@AbraJonas has a 6' lead on the peloton.



👨‍🚀 🇳🇴@AbraJonas est en mission aujourd’hui il compte 6’ d’avance sur le peloton.#TDF2024pic.twitter.com/B5hGWtczi4