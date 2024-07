Presidente de la C. Constitucional cuestiona propuesta de Constituyente: ¿Cumplimos con el pacto del 91?

Este jueves 4 de julio en la biblioteca Luis Ángel Arango se realizó la conmemoración de los 33 años de la Constitución.

En este evento magistrados, exmagistrados y académicos hablaron sobre la evolución que ha tenido la Constitución del 91 hasta el año 2024 y varios de ellos, se refirieron a la propuesta de la constituyente y las 9 propuestas que según Petro fue fruto de un “gran acuerdo nacional”.

Entre los que se refirieron sobre el tema está el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, quien dijo que se debe defender la Constitución del 91 sin precedentes.

“Me pregunto, ¿cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991? La Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino al revés, un texto rígido con muy relativas flexibilidades que precisa de muy meticulosos y exigentes requisitos de variación y cambio”, dijo.

El presidente de la @CConstitucional lanzo críticas sobre la propuesta de Constituyente del gobierno actual “Me pregunto, cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991. pic.twitter.com/JcXYD7cqvi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 4, 2024

Por su parte, el senador Humberto de la Calle dijo que si se llegase a ser una constituyente, lo primero que debe hacer el gobierno nacional es generar confianza.

“La idea en sí misma es impecable. Nadie puede decir que la Constitución no se puede tocar. Y si el doctor Cristo dice que es siguiendo el camino constitucional, pues dijéramos que el gobierno tiene derecho de plantearlo. Pero ahí no se agota la discusión. A mí me gustaría ver unificado el lenguaje del doctor Cristo con el del presidente”, aseguro.

El senador @DeLaCalleHum habló sobre la propuesta de la constituyente dijo: "El primer deber del gobierno es generar confianza el gobierno tiene que entender que esto ha sorprendido a buena parte de la comunidad y si no se logra la confianza este esfuerzo puede resultar fallido. pic.twitter.com/L1vNPeF7rx — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 4, 2024

De otro lado, la procuradora Margarita Cabello resaltó que se debe seguir fortaleciendo la Constitución del 91.

“Que sigamos aplicándola, que hay todavía mucho por hacer. Es una magnífica constitución, fruto de una constituyente popular en el año 90. Concentremos en eso y no nos desviemos en futurología”, dijo.

También habló la senadora de la Unión Patriótica, Aida Bella.

“Creo que la Constitución, que fue hecha de todos para todos, no ha sido aplicada así. Y voy a dar algunos datos: Nos dice el Banco Mundial que nosotros somos precisamente el país, uno de los más inequitativos del planeta. Lo segundo, la riqueza está muy mal repartida, Porque mientras unos tienen sueldos de 120 millones, hay otros, la inmensa mayoría de campesinos, que no tienen a los 65 años un pan para la mesa”, señaló.

Finalmente sobre este tema, habló el exfiscal Alfonso Gómez Méndez.

“Lo primero que hay que preguntarse, que es lo que creo que hasta ahora no se ha hecho, es, como diría el maestro Echandía, ¿una constituyente para qué? Es decir, ¿qué diablos es lo que quieren hacer? Porque, ¿qué es una constituyente? Es un proceso para cambiar la Constitución. Entonces lo que quiero decir es, bueno, ¿cuáles son las normas de la actual Constitución que hay que cambiar? ¿Y para qué? Entramos en esa vaca loca, pero no nos demos ya la pregunta elemental, ¿para qué es?”, dijo.

Este evento tuvo 3 panales, el primero ¿Cuál ha sido la eficacia del control constitucional en Colombia en los últimos 33 años? El segundo, equilibrio de funciones del poder público a partir de la Constitución del 91 y el tercer panel fue la conquista de los derechos de las mujeres en Colombia, su evolución y los retos que ha tenido.