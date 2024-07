Juan José Peláez: “No hay que temerle a Uruguay, creo que es un equipo asequible y ganable”

El entrenador antioqueño de 65 años, Juan José Peláez, quien cuenta con mucha experiencia dirigiendo a varios equipos colombianos e incluso estuvo al frente de la Selección Colombia en equipos juveniles y en el equipo de mayores, disputó la Copa del Mundo de 1998 como ayudante de campo de Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez. Peláez habló en 6 am hoy por hoy de Caracol Radio sobre el momento del equipo colombiano, afirmó que lo ve como uno de los favoritos a levantar el título y llenó de elogios a James Rodríguez y Rafael Santos Borré.

Se le inició preguntado por Brasil, el próximo rival de Colombia en la Copa América. Peláez enfrentó en varias ocasiones a los brasileños y dijo que: “Ha cambiado, antes íbamos a que no nos golearan, después íbamos a tratar de buscar el empate y también perdimos, hoy en día el jugador colombiano está formado afuera y tiene una mentalidad distinta. Esta selección se tapa los ojos y juega igual contra cualquiera, es muy fuerte, mentalmente, eso es bueno, es el mejor antídoto contra equipos poderosos, las pequeñas sociedades va a ser muy importantes en el partido”, afirmó.

Sobre si se debe hacer algún cambio en la nómina pensando en las tarjetas amarillas, mencionó: “Yo este equipo no lo cambio, no hay que temerle a Uruguay, es un equipo asequible y ganable si nos toca ir de segundo, pero primero es Brasil y ellos hay que jugarles y tratar de ganarles. No creo que debamos cambiar nada, misma nómina hay que poner lo mejor que tenemos contra Brasil”.

¿Qué es en lo que más ha evolucionado Colombia con Lorenzo?

“Tenemos buena técnica, la hemos mejorado, nos hemos vuelto más versátiles, a veces se hace un ataque funcional, hay mucha movilidad en el frente de ataque. Pero el gran avance está en la parte mental, la formación de estos jugadores en Europa, los ha hecho más atrevidos, sin complejos, hasta James se metió y cambió eso, creó que es el gran avance y lo mejor que tiene Colombia, con un entrenador moderno que sabe canalizar esas emociones”, aseguró.

¿Debe jugar Santos Borré o Jhon Córdoba?

“Yo soy hincha de Borré y debe jugar contra Brasil, es un partido para él, sabe como jugar contra los brasileños, juega en esa liga. Sin embargo, el técnico debe analizar los momentos y el momento de Córdoba es un momento dulce, quiero que juegue Borré, pero Córdoba está derecho y eso hay que aprovecharlo, tal vez Córdoba no se mueve como Borré, pero lo debemos aprovechar parta rematar”, afirmó.