Kevin Viveros sobre su salida de Equidad: “Quiero seguir creciendo, no me quiero estancar”

Kevin Viveros, delantero vallecaucano de 24 años, quien tuvo una gran temporada en La Equidad, donde logró ser el goleador del equipo y mostrar su mejor nivel, ha despertado el interés de varios clubes del país. Viveros habló en El Vbar de Caracol Radio sobre sus posibilidades para el futuro inmediato, afirmó que está cerca de cerrar su llegar a Independiente Santa Fe y apuntó contra el presidente de La Equidad.

Desde que se confirmó su no continuidad en La Equidad, muchos equipos han preguntado por el delantero, esto mencionó cuando se le preguntó sobre su futuro: “en estos momentos estamos decidiendo mi futuro, no he querido decir mucho sobre las posibilidades, pero hay muchos acercamientos con algunos clubes. Esperemos esta semana poderlos cerrar, con el club que está muy interesado, deberá acordar todo con el Sarajevo, que es el dueño de mi pase”, afirmó.

“Gracias a Dios han llegado cosas muy buenas, estamos esperando unirme al nuevo club. Me han llegado ofertas de afuera, pero estamos analizando porque no me quiero ir a cualquier lado, estamos a la espera de decidir eso. Pero, lo más seguro es que seguiré acá en Colombia, no está en mis planes volver a Sarajevo, esperar a qué acuerdo podemos llegar”, complementó.

Sobre las versiones que lo vinculan con Independiente Santa Fe

“Es algo que está próximo a definirse eso, no digo más por qué no depende de mí. Si he hablado con Santa Fe, pero no hay nada definido, no soy dueño de mis derechos. Sin embargo, ya estamos muy cerca, esperemos que se cierre lo más pronto posible alguna negociación, pero si el más cercano es Santa Fe por todo lo que se ha oído, pero las cosas dependen de lo que pase esta semana”, aseguró.

“La verdad es que si hemos hablado, falta solo lo de Sarajevo porque ellos saben mis números, la parte que falta es arreglar con Sarajevo, esperemos que se pueda confirmar y arreglar lo más pronto posible”, complementó.

Sobre hacer dupla con Rodallega: “Que sea lo que Dios quiera, donde quiera que vaya, voy a disfrutarlo y dar lo máximo del mí, como lo hice en La Equidad, si se da, espero no ahorrarme nada y hacer muchos goles”.

Sobre La Equidad y su relación con el presidente

“En La Equidad no voy a seguir, tuve reunión personal con el presidente, no lo tomó bien, pero es algo que yo deseo. Quiero seguir avanzando en mi carera, seguir creciendo, no me quiero estancar, yo les aporté y ellos me aportaron, esas personas no ven esos detalles, uno quiere salir de un club y toman las cosas, por otro lado, se ponen a decir cosas no tan buenas. Le expresé al presidente que quería seguir creciendo, no que me quería ir porque sí y no lo entendió”, afirmó.

“En la vida hay que superarse, también hay que ser agradecido, pero si uno tiene una posibilidad de estar mejor debe aprovecharla, esto es fútbol y es muy corto, hoy me quieren muchos equipos y mañana ninguno”, complementó.

¿Cómo califica su paso por La Equidad?

“Estoy muy agradecido con el profe, con todos en La Equidad, el profe me dijo que iba a ser el goleador del torneo, lastimosamente no lo conseguí, espero pronto conseguir algo nuevo. El presidente no lo tomó de buena manera, pero él debe entenderme, quiero salir porque tengo cosas mejores, espero lograr un acuerdo lo más pronto posible para unirme a la pretemporada”, finalizó Viveros.