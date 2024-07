Atlético Nacional y otro ídolo que se despide del equipo: “No es fácil decir adiós”

Mientras Atlético Nacional continúa con su preparación en tierras peruanas para lo que será el segundo semestre, se confirmó de manera oficial lo que se venía especulando hace varias semanas. El delantero, de 37 años, Jefferson Duque, quien suma 120 anotaciones con el equipo verdolaga y es el tercer máximo anotador en la historia del club, anunció de manera oficial que deja el equipo, donde pasó más de 9 temporadas y es considerado ídolo.

Duque, quien había renovado su contrato con el equipo antioqueño a principio de año, se va de Atlético Nacional luego de haber ganado 12 trofeos, ser uno de los jugadores con más títulos; Además, el delantero está en el podio de máximos anotadores de la institución en la historia, quedando muy cerca de Tréllez y Victor Hugo Aristizabal, los dos primeros en la distinción.

194 goles como profesional, hablan de la gran carrera del antioqueño, que además, el año pasado, se convirtió en el máximo anotador de la historia de Copa Colombia. Ya fuera del equipo, Duque hizo oficial su despedida del Verdolaga mediante sus redes sociales con una emotiva carta. El club aún no publica nada en sus redes sociales.

“Me hubiera gustado despedirme de otra manera, dándole una alegría más a mi hinchada verdolaga, los que me han acompañado en este recorrido saben que cada gota de sudor ha sido con mucho amor y entrega. El camino es largo y a la vez corto, si me pongo a recordar todos los sueños que he cumplido junto a ustedes, parece que fue ayer”, indicó inicialmente en la carta.

“Desde niño soñaba con jugar en el mejor equipo del país, un sueño que veía imposible, pero Dios lo materializó. Primeramente, gracias a Él, quien hizo posible cada logro, cada victoria, cada título.”, continuó.

“No es fácil decir adiós, me despido con un nudo en la garganta porque amo a mi equipo, pero aquí vamos: Gracias a todo el personal de apoyo de Atlético Nacional: cancheros, personal de servicios generales, staff deportivo, personal administrativo, cuerpos técnicos, dirigentes y los que se me escapan. Ustedes en todo momento estuvieron presentes y dispuestos a colaborar en cada situación”.

¿Dónde jugará ahora Jefferson Duque?

El delantero Jefferson Duque, aún no confirma su futuro, muchas versiones apuntan que podría retirarse del fútbol profesional. Por otra parte, se dice que estaría cerca de llegar a un acuerdo para ser nuevo jugador de Envigado, acompañaría a Dorlan Pabón en ‘La cantera de héroes’ que deberá pelear el descenso esta temporada.