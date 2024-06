Uruguay golea a Bolivia y queda al borde de la clasificación a cuartos de la Copa América

Uruguay no tuvo compasión de Bolivia y lo despachó con un contundente 5-0 del MetLife Stadium de Nueva York, en juego válido por la segunda fecha del Grupo C de la Conmebol Copa América 2024. El equipo de Marcelo Bielsa lidera con puntaje ideal, pero matemáticamente aún no está clasificado.

Los uruguayos dominaron las acciones de principio a fin y cada vez que pisaron el acelerador, generaron daño sobre la puerta del portero Guillermo Viscarra. Apenas a los 8 minutos, Facundo Pellistri adelantó a La Celeste.

Darwin Núñez, compañero de Luis Díaz en el Liverpool, amplió la diferente al minuto 21. Parecía que los de Bielsa seguirían de largo; sin embargo, descansaron con el balón en su poder y le bajaron un poco de ritmo al encuentro.

En el segundo tiempo, Uruguay tuvo nuevamente la posesión de la pelota, pero solo volvió a marcar hasta el minuto 77, cuando Maximiliano Aráujo convirtió el tercero del encuentro. Cuatro minutos más tarde, a los 81, Federico Valverde convirtió el cuarto.

El quinto y definitivo tanto del encuentro fue obra de Rodrigo Bentancur a los 89 minutos, ante un rival entregado que apenas y pudo realizar un disparo a la meta defendida por el guardameta Sergio Rochet.

Uruguay suma 6 puntos y una diferencia de gol de +7 y el próximo lunes estará enfrentándose a Estados Unidos, segundo con 3 puntos y una diferencia de +1. Panamá es tercero con 3 unidades y una diferencia de -1; mientras que Bolivia es colero sin puntos y una diferencia de -7, aun con escasas chances de clasificar.