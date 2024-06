Alfaro se rinde a Colombia: “Es la mejor versión de una selección”

Gustavo Alfaro tendrá un encuentro especial una vez se mida ante Colombia en la segunda fecha del Grupo D de la Copa América. El técnico argentino, quien ha vivido en el país durante varios años y ha estado ligado al fútbol colombiano, incluso sonó para ser entrenador del equipo Tricolor, pero finalmente fue Néstor Lorenzo el escogido por las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol.

Alfaro, incluso, fue el verdugo de una de las derrotas más dolorosas que ha sufrido Colombia en su historia, ya que estaba como entrenador de Ecuador en aquella goleada 6-1 ante el equipo de Carlos Queiroz el 17 de noviembre de 2020 en las Eliminatorias a Catar 2022. Ahora, la historia parece ser diferente y al frente tendrá a una Tricolor envalentonada que no sabe lo que es perder hace 24 partidos.

Alfaro y sus elogios a la Selección Colombia

En la rueda de prensa previa al encuentro entre Colombia y Costa Rica en Phoenix, Arizona, el entrenador de 61 años no se guardó nada y elogió al equipo de Lorenzo. Sin embargo, le respondió a los jugadores colombianos Miguel Borja y Jhon Durán, quienes pidieron al equipo Tico que saliera a jugar y no propusieran un partido como el de Brasil.

“Era defensivo en Ecuador y habíamos goleado a Colombia y Uruguay, siempre me dicen que soy defensivo. En Ecuador ganamos, pero no podíamos mantener el cero en el arco. Voy un día y digo: ‘El arco en cero nos iba a llevar al Mundial’ y por eso me mataron, pero Ecuador siguió con el promedio de gol. El otro día Vinícius estaba doblado en la marca, a Luis Díaz y James hay que marcarlos de manera diferente. Es muy fácil tirar con escopetas ajenas, el hombre necesita dos años para aprender a hablar y 60 para callar, yo tengo 61 y ya aprendí a callar, quisiera ver cuántos entrenadores se animan a jugarle al pentacampeón del Mundo con 8 sub 23. Claro que nos gustaría ser Colombia, Brasil, pero somos Costa Rica y me siento muy orgulloso”, comentó al respecto.

Sobre el nivel de Colombia, dijo: “Veo a Colombia muy bien, creo que es la mejor versión que existe de una Selección y se lo dije a Néstor. La Federación lo hizo muy bien luego de la dura eliminación del Mundial. A veces también es sencillo reconocerle a los directivos lo que tenían que hacer. Es un equipo que está muy sólido y que tiene claro a lo que juega”.

Cariño a Colombia: A Colombia le tengo mucho cariño, la gente de a pie me reconoce mucho y eso lo valoro mucho, pero ahora me debo a Costa Rica, no me va a cambiar el sentimiento que tengo por Colombia, pero en 90 minutos le tengo que pedir permiso al corazón

Lo que quiere implementar en Costa Rica

“Estoy construyendo los cimientos de los que son la estructura, esto son cuestiones macros, queremos que el juego se represente por lo que siento. A mí me gusta tratar de competir, me llevo mal con la victoria, la competencia y la presión es un privilegio, el orden es fundamental, eso no quiere decir que no quiera libertad. Para mí el mejor entrenador es el que sostiene la estructura y que hagan crecer el rendimiento de un equipo. Jugamos ante Brasil y mi deseo era ganar, la ilusión siempre es ganar un partido, más allá del respeto por un equipo. La actitud no se negocia. Ojalá les pueda garantizar resultados”.

Juan Pablo Vargas, al nivel de Militao y Marquinhos

“Juan Pablo Vargas estuvo a la altura de Militao y de Marquinhos, uno juega en el Real Madrid y otro en el PSG, el nuestro no, pero el nivel es el mismo, lo de Juan Pablo fue extraordinario”.