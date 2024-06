Histórico de la Selección de Chile aseguró que Colombia es favorito a ganar la Copa América

Juan Carlos Letelier: “Colombia lo he visto muy bien, ha jugado bastante bien”

Juan Carlos Letelier, exfutbolista y entrenador chileno de 61 años, disputó tres Copas América, hizo parte del subtítulo de 1987, en la derrota 0-1 ante Uruguay y es un histórico de la Selección de Chile, logrando grandes campañas por las que es recordado de gran manera. El estratega habló en El Alargue de Caracol Radio sobre la actualidad del equipo chileno, el nivel de la Copa América y llenó de elogios al combinado colombiano.

Se le inició preguntando sobre si ha visto un gran equipo en lo que va de la Copa América, a lo que respondió: “Colombia lo he visto muy bien, ha jugado bastante bien los últimos partidos, un equipo muy compacto y ha sabido lograr obtener buenos resultados, es favorito a ganar la Copa”. El equipo de Néstor Lorenzo, luego de la victoria 2-1 ante Paraguay en la primera jornada, juega este viernes su segundo partido de la fase de grupos de la Copa América. Costa Rica será su rival.

Jugadores que le gustan de Colombia: “Creo que (Luis) Díaz marca la diferencia, es un jugador que ha demostrado el crecimiento que ha tenido jugando en Europa, le da la salida para el ataque. James ha tenido una buena participación, creo que en este torneo es una pieza fundamental”.

La Selección de Chile no hace su mejor torneo, viene de empatar a cero en la primera fecha ante Perú y en la última jornada cayó 1-0 ante Argentina, así analizó el momento del equipo de Ricardo Gareca: “Complicado porque el primer partido contra Perú no sé obtuvo un buen resultado, ese era el partido que había que ganar para buscar la clasificación, era el rival débil, después con Argentina, hicimos un buen segundo tiempo, pero no se logró el triunfo. Dependemos de ganarle a Canadá para pasar a la otra ronda”, afirmó.

Opinión sobre jugar a más de 45 grados: “Condiciona mucho los jugadores como también a la gente que va los estadios, el otro día se desvaneció un árbitro por el exceso de calor, eso está pasando en otras partes del mundo donde es complejo hacer deporte, hay que tener cuidado, algunos estadios no tienen calefacción, no se debería jugar a las 5 de la tarde”.

Sobre el partido de Colombia contra Costa Rica

“Todos los partidos son diferentes, en el anterior juego ellos se defendieron. Pero Colombia llega muy bien, Colombia tiene un equipo muy compacto, en este compromiso Costa Rica va a buscar un poco más. No va a ser un partido difícil, porque Colombia ha mostrado un nivel muy bueno”.

Opinión sobre el bajo nivel de la Selección de Brasil

“Es que ya no es primer año, Brasil no ha venido en buen nivel hace varios años y campeonatos, a nivel clasificatorias lo ha hecho bien, pero en competencias cortas no ha tendido la solvencia. Es un equipo débil y falto de ideas, que ha cambiado, le faltan piezas fundamentales, pero Brasil siempre va a ser Brasil y en rondas finales demuestra otra cosa”, finalizó Letelier.