¿Habrá pagos del Ingreso Mínimo Garantizado en julio? Lo último del subsidio

El Ingreso Mínimo Garantizado es uno de los programas que tiene el Distrito de Bogotá, que funciona como estrategia para ofrecer apoyos económicos a aquellos hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad, primero, para contribuir con el incremento en los ingresos que estos tengan y segundo, incentivar la reducción de los índices de pobreza económica en la capital del país.

La Secretaría de Integración Social es la encargada de coordinar el pago de este subsidio y para este 2024 anunciaron que la administración amplió la cobertura a 16 mil hogares. Sobre esto, el alcalde Galán comentó: “La apuesta de mi Gobierno es llegarle a la población pobre y de pobreza extrema en Bogotá y que se mantenga. Es construir sobre lo construido. Le vamos a llegar a cerca de 454.000 hogares este año”.

Por esta razón, muchos titulares de estos hogares que son beneficiarias de este beneficio están a la expectativa de cuándo se realizan los pagos, más específicamente si para el mes de julio se va a realizar. Aquí le contamos qué dice la Secretaría de Integración Social de Bogotá.

¿El Ingreso Mínimo Garantizado se pagará en julio?

Es importante que sepa, que este programa viene funcionando desde hace algunos años en la ciudad, sin embargo, desde el mes de marzo de 2021, se decidió que el pago se iba a realizar de manera mensual, actualmente el monto máximo es de $860.000 y el mínimo es de $60.000, teniendo en cuenta que no todos reciben el mismo dinero, ya que no todos los hogares tienen las mismas necesidades.

Aunque el Distrito aún no ha anunciado una fecha exacta para la consignación correspondiente al mes de julio, se espera que sea a mediados, después del 14 aproximadamente. Sin embargo, la recomendación es que se mantenga al tanto de los canales oficiales para que obtenga la información oficial sobre estos pagos.

Para consular si su hogar es beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado, debe ingresar a https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado/#abc, y hacer la búsqueda con el número de su cédula. Recuerde que estar inscrito en el Sisbén es necesario para esto, porque es a partir de esta encuesta sociodemográfica que la entidad se encarga de clasificar su clasificación y así determinar el monto del pago.

Requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Garantizado

Lo más importante es estar registrado(a) en el Sisbén de Bogotá.

De acuerdo con los datos que haya brindado y el grupo en el que lo dejen, debe saber que para recibir este subsidio tiene que estar clasificado en los grupos A o B de Sisbén IV.

No recibir apoyo de programas de transferencias del Gobierno Nacional, como J óvenes en Acción, Colombia Mayor o Tránsito a Renta Ciudadana.

Tener una cuenta activa con las entidades financieras que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda: Daviplata, Nequi, Bancolombia a la Mano, Movii, Powwi o Dale.

La Alcaldía Mayor de Bogotá aclara que no existen pagos retroactivos en este beneficio explicando: “Si el hogar no recibió las transferencias monetarias en meses anteriores, fue porque no cumplió con los requisitos para ser beneficiario del programa en ese periodo”.