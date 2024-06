Polémica por exfuncionario de EMVARIAS que cayó parado en la administración de Fico

Medellín

En Caracol Radio hemos hecho seguimiento a todo lo que pasó con el polémico contrato de cargue lateral en Medellín, que la administración de Daniel Quintero trató, por todos los medios de dejar adjudicado y listo, pero no le alcanzó el tiempo. Ese mismo que buscaba cambiar una importante flota de camiones recolectores de basura que finalmente la administración de Federico Gutiérrez tomó la decisión de declarar inviable.

Lo llamativo es que uno de los abogados que jugó un papel fundamental en el desarrollo y consecución de eso cayó parado en la actual administración y hoy es el jefe jurídico del INDER Medellín.

¿De quién se trata?

Se trata de Iván Darío Zuluaga Pimienta, quien fue contratista de EMVARIAS, según varias fuentes consultadas por Caracol Radio, mano derecha de Carlos Borja, entonces gerente de esa entidad, en la arquitectura y diseño jurídico del polémico contrato de Cargue Lateral.

Tan relevante fue su trabajo, que en las actas de la consecución del proyecto se lee que el único contratista que participó en su desarrollo fue Zuluaga; además las fuentes consultadas cuentan que Borja solo lo escuchaba a él, incluso por encima de su equipo jurídico. El propio exgerente reconoció que era de su entera confianza.

“Asesorándome, aunque yo tenía mi Secretaría General y tenía mis abogados, tenía eso, pues yo confiaba mucho en el criterio jurídico que iban. Entonces, o sea, la llegada de él a Emvarias es una llegada más conmigo, porque había trabajado conmigo y porque yo creo en su concepto”, le dijo a Caracol Radio, el exgerente de Emvarias, Carlos Borja.

¿Cómo llegó a la administración de Federico Gutiérrez si se supone que le tumbaron el contrato que él tanto defendió?

Iván Darío Zuluaga es el jefe jurídico del INDER, entidad encargada del deporte en Medellín, tal y como se evidencia en su página web. Hablamos con Eduardo Meluk, director del Inder Medellín y nos explicó que la hoja de vida le llegó por recomendados del conglomerado de la ciudad, pero no dijo explícitamente quién propuso al señor Zuluaga.

“¿Cómo hago yo mi proceso? Digamos que alrededor de todos los amigos, de todo el conglomerado, de todos los cercanos, como en cualquier entidad, uno empieza a pedir recomendados para ver quién lo acompaña a uno. Y recibí seis, siete, ocho hojas de vida de abogados, especialistas que conozcan del sector. Y digamos que el más calificado, la persona más idónea e interesante que pude ver dentro de ese proceso de selección fue Iván”, explicó el director Silva.

Lo que llama la atención es que Iván Zuluaga figura en cuentas claras como el mayor donante de la campaña que hizo el hoy concejal de Creemos, Santiago Perdomo, con 20 millones de pesos, es decir, concejal del movimiento del hoy alcalde Federico Gutiérrez.

El concejal responde

El concejal Santiago Perdomo reconoce que el señor Iván Zuluaga es su amigo personal desde hace más de 15 años y que por la confianza que se tienen le donó, por buen amigo, esos 20 millones de pesos, pero que él, luego de esa donación, no influyó en la llegada, de su gran amigo al INDER Medellín.

“Por supuesto que no. ¿Cómo se te ocurre? No, por el contrario. Yo con Eduardo Silva Meluk, respeto”, sentenció el concejal Perdomo.

Iván Darío Zuluaga se defiende

En Caracol Radio, conversamos con el señor Zuluaga y lo que nos manifestó es que él efectivamente, era la mano derecha en ese momento del gerente de EMVARIAS, Carlos Borja, que confiaba en él y que por eso hizo su trabajo. Revisar jurídicamente si el contrato era viable o no. Incluso sostuvo reuniones con las directivas de Temach, que era la empresa que asumiría ese contrato de cargue lateral.

También reconoce que llegaron a un momento en el que las diferencias contractuales eran irreconciliables y que, por eso, él mismo sugirió que se suspendiera la firma del contrato.

“Es que, de hecho, no se materializó porque yo, como asesor jurídico de Emvarias y que asistí al gerente, fui el primero en hacerle un paralelo y unas advertencias de las consecuencias jurídicas de firmar o no firmar el contrato. Y, de hecho, el gerente de Emvarias fue despedido, recuerdo yo, un primero de noviembre por la Junta Directiva de Emvarias, porque Emvarias es propiedad del Grupo EPM. Y me acuerdo que, a mí me pidieron la renuncia, eso legalmente no existe en los contratos de personal de servicios. Yo accedí a la terminación anticipada del contrato”, detalló Zuluaga Pimienta.

Es decir, según el señor Zuluaga, prácticamente, él salvó a la ciudad de que cayera en ese polémico contrato de carga lateral. Además, le contó a Caracol Radio, quién en la actual administración lo llamó para evaluar su hoja de vida.

“A mí me llama el secretario de Gobierno, que es el señor Nicolás Ríos Correa. Yo a él lo conocí, por supuesto, hace más de un año, y a él le gustó mucho mi hoja de vida. Pero quién concretamente le dijo al director del INDER, Iván es una persona para ocupar cargo. No, no sabría decirle”, expresó.

Críticas y cuestionamientos

Altos directivos de EMVARIAS y del sindicato de esta entidad recolectora de basuras, cuestionan el nombramiento sobre todo porque quienes lo conocieron, dicen que efectivamente, el señor Iván Darío Zuluaga trabajó bajo las órdenes y juicio del gerente en ese momento, Carlos Borja, para que cargue lateral fuese una realidad y cuando se encontraron en una sin salida, el señor Zuluaga encontró el camino jurídico para que el gerente Borja, no firmase el documento.

“Cuando ya de pronto el doctor Carlos Borja siente que va a salir y sabe que se le van a venir cosas piernas arriba porque es un tema muy complejo, entonces saca una carta y dice no venga después de revisar el tema es mejor que no nos metamos por eso. Los trabajadores leyeron esa carta como cuando yo me estoy lavando las manos y es absurdo decir así el abogado Iván Zuluaga Pimienta haya proyectado esa carta. Es absurdo decir que él salvó a la ciudad de eso porque es que no fue una posición de empresa, dijo Giovanni Villegas, presidente del sindicato de EMVARIAS.

Además, critican que con lo que se ha conocido y denunciado sobre ese contrato, esta administración esté premiando a quienes ayudaron a todas las dificultades que hoy tiene, por ejemplo, el relleno sanitario de la Pradera, que, según el sindicato, fue descuidado porque la prioridad era ese polémico contrato, que tenía un costo de 200 mil millones de pesos, el cual fue vigilado de cerca por quien hoy es el jefe jurídico del INDER Medellín.