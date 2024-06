EMVARIAS habría dejado de recibir más de 500 millones de pesos por canje de boletas

Antioquia

EMVARIAS reveló que encontró varias novedades en el manejo que se les dio a los grandes eventos de ciudad durante la administración de Daniel Quintero.

En una exposición que realizó Gustavo Gil, gerente de la compañía en el Concejo de la ciudad comentó que hay por lo menos 22 novedades en 95 conciertos en las que se evidencia el pago de la tasa de aseo de algunos conciertos con boletas o palcos que no cuentan con soportes contables ni se evidencia quiénes fueron los destinatarios finales.

Caracol Radio conoció la lista de los empresarios que más se beneficiaron con esta contraprestación:

Rcely Producciones sas, 2 contratos por valor de 25.985.772

Jao Marketing sas, 4 contratos por valor de 7.7527.096

Diomar Garcia Eventos sas, 4 contratos por valor de 96.498.157

Camaleon Nation sas, 3 contratos por valor de 29.076.170

Gratitud y Experiencia Zese sas, 1 contrato por valor de 11.158.053

Corporación Maratón Internacional de Med, 2 contratos 8.011.546

De acuerdo con la auditoría parcial que ha realizado Emvarias habrían dejado de facturar, 538 millones de pesos.

Se destacan los conciertos de reguetón de BadBunny, Maluma, El Choli se Muda a Medellín, Cristian Nodal, The Kings, entre otros.

“Empresas Varias, como operador de aseo, cuando se hacen grandes eventos en la ciudad, debe recibir una contraprestación por parte de sus empresarios para que ellos puedan prestar el servicio de aseo, pues resulta que esta administración corrupta lo que hizo fue tener contratos que se cambiaban por palcos y por boletas para que se presentaran situaciones como esta, donde estos personajes pudieran ir de forma gratis e invitar a todos sus amigos y amigotes”, explicó la concejal Claudia Carrasquilla.

El gerente Gustavo Castaño reconoció la situación y advirtió que todavía no hay un consolidado.

“Varios de estos eventos fueron compensados con boletas y con palcos. Entonces, por ejemplo, este de Maluma, el evento fue cotizado en 10 millones de pesos. Valor que nosotros identificamos facturado fueron 5 millones 300, pero se canjearon por boletas, boletas que ves que no se identifica, que se haya rifado dentro de los empleados o que tenga un soporte contable donde diga venga, nosotros compensamos vía boleta y tenga una cuenta o una nota crédito para poderse descontar y poder hacer un cruce contable allí. Vemos, por ejemplo, en este segundo Bad Bunny, palcos, feria de flores 238 millones, facturado 70, no tenemos identificado cómo se compensó, tenemos otros donde ven allá 57 millones, pagan 14 y palcos y boletas para dos días del concierto”, detalló el señor Castaño.

¿Qué responde la anterior administración?

Carlos Borja, exgerente de Emvarias se refirió a lo que se presentó ante el Concejo de Medellín y explicó de que manera se hacían las negociaciones.

“Nosotros actuamos bajo el derecho privado en el sentido en que tengo entendido que llegan los funcionarios y cotizan un servicio, ejemplo a un gran generador o a una peluquería o a un hospital y cotizan un servicio y cuando cotizan el servicio pues llegan a una etapa de negociación. También había una oficina encargada de este tipo de eventos de ciudad. Esa oficina era encargada de hacer cotizaciones y después de llegar a un acuerdo. Yo, personalmente desconozco el tipo de negociaciones que hacían, cómo llegaban, cómo cotizaban. Lo que sí tengo claridad absoluta es que yo he dado una línea y es que los servicios no se podían prestar por debajo de los costos operativos que no podían generar detrimento patrimonial y eso obviamente era la línea que aplicaban para todos los servicios prestados”, le dijo a Caracol, el exgerente de Emvarias.

Reconoció que asistía a los conciertos, pero aclaro que era con las cortesías que le llegaban y no producto de esas negociaciones.

“Todos estos eventos tienen un estímulo, una cortesía para la administración, para los alcaldes, para los concejales, en fin. Siempre se separan unas boletas de cortesía que llegan a las diferentes gerencias. A mí me llegaban boletas de cortesía, pero no hubo en ningún momento, ningún tipo de canje. Es decir, nosotros prestábamos el servicio a los valores del mercado y se facturaba por valores del mercado”, insistió el exgerente.

La actual administración trabaja en la recolección del material probatorio para allegarlo a los entes de control y que determinen si hubo o no un posible detrimento patrimonial.

