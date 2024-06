Néstor Lorenzo fue certero: “Al que se pone de favorito, lo que quieren voltear”

Restan horas para el debut de la Selección Colombia en la Copa América, en el que se enfrentará a Paraguay. Previo al pitazo inicial en el NRG Stadium, el técnico del equipo, Néstor Lorenzo, habló en la rueda de prensa sobre varios aspectos antes de iniciar su camino continental en uno de los objetivos del año para el conjunto nacional.

A nivel local e internacional se viene hablando de cierto favoritismo de la Selección para llevarse el trofeo más antiguo. Sin embargo, el argentino se blinda de cierto apelativo y explica que el equipo busca ir poco a poco para evitar caer en ilusiones falsas.

“Venimos diciendo lo mismo, vamos partido a partido. No pensamos en el invicto. Jamás hablamos del invicto. Los procesos son distintos, las comparaciones son odiosas. Ojalá le demos alegría a la gente y eso nos motiva. Después los partidos son historias distintas, cada uno es un partido distinto. Lo enfrentamos así, paso a paso”, expresó.

¿Cómo jugar ante los guaraníes?

El experimentado entrenador no entregó detalles puntuales de cómo saldrá con su grupo de jugadores desde el primer minuto. Palabras más, palabras menos, el planteamiento y la idea será la misma que ha venido presentando en los últimos años.

“La idea y el estilo desde que estamos fue el mismo, tratar de proponer, ser protagonistas. Más allá de que ciertas veces el rival no te deja, pero ojalá estemos a la altura para poder transfórmanos y convertirnos en un equipo versátil que pueda, cuando no domina, estar en partido. El tema es tratar de jugar bien, simplemente tratar de recuperar en sectores y cuando se tiene, distribuir bien la pelota y llegar a gol. Lo trabajamos con dos o tres cositas que dan una guía, pero siempre depende de rival”, añadió.

Los objetivos de la Selección

De acuerdo con el entrenador, el planteamiento de este equipo se sigue manteniendo desde lo propuesto a inicios de la era Lorenzo. El argentino expresó que quieren tener una destacada presentación en el certamen, y posteriormente llegar al Mundial para igualar o superar lo hecho en Brasil 2014.

“El objetivo es ganar cada partido. Si siento que el equipo está en buen momento, uno se ilusiona, pero vamos partido a partido. No es que es el momento, se va a ver cómo arranquemos, cómo sigue la zona de grupos. Si analizan mundiales, estos torneos, el campeón se va armando de menos a más. Generalmente, no gana el que hace 4 goles en el primer partido. En cuanto a los objetivos, los partidos de las Eliminatorias son tan o más importantes que esto. Queremos ir al Mundial y apuntamos a eso. El examen del equipo fueron las Eliminatorias y estuvo a la altura”.

El manejo del grupo

“Hay que equiparar el grupo. Ayer les dije que no se sientan titulares y suplentes, son todos titulares, unos juegan 90, otros 5 minutos, otros no juegan, pero todos son titulares. El grupo está parejo. Lo principal fue eso, conseguir que todos estén en nivel bueno para aportarle a la selección cuando se necesite”.

La variabilidad en el costado izquierdo

“Hay mucha competencia, estuvo Fabra, Fuentes, un juvenil. Creo que estimular la competencia hace crecer a los competidores y eso lo hicimos. Después eliges de acuerdo al momento y a lo que hicieron. Hoy por hoy están Machado y Mojica y lo están haciendo bien. Espero que hagan una buena Copa”.

Mentalidad para enfrentar el torneo

“No es que uno no esté ilusionado, al contrario, estamos ilusionados todos. Pero el tema es que casi nunca gana el favorito, se pone de favorito al que quieren voltear. No nos vamos a subir a eso, vamos pelota a pelota, así se ganan los partidos. Más allá de lo bien que nos fue, no garantiza nada, mañana es otra historia”.

“En lo mental, es un compromiso interno de apuntar a algo, pero no algo ya. La Copa América es un torneo muy importante, pero el proceso sigue, es el Mundial, es la Eliminatoria. El compromiso es crecer cada día, dar un pasito adelante. Así se trabaja en un proceso largo”.

El rol de James Rodríguez

“En cuanto a James, sabemos que es importante con el manejo de la pelota, del protagonismo en el juego. Debemos generarle ese tipo de condiciones, de darle opciones para que distribuya lo mejor posible”.

Variantes en los defensas centrales

“Cada uno tiene una característica que los destaca. Yerry es mejor en el juego aéreo, Davinson es rápido, Cuesta tiene buena técnica, puede jugar por izquierda, por derecha o de volante. Son buenos jugadores que van a apoyar lo que se necesite, no me cabe duda”.