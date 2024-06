Más de $ 4 mil millones se necesitan para terminar nueva torre de E.S.E Santiago de Tunja

Tunja

En la visita realizada a las obras de la nueva torre de la E.S.E. Santiago de Tunja, por parte del Concejo Municipal, la gerencia de la institución y la Secretaría de Infraestructura, nuevamente se tocó el tema de los recursos que hacen falta para culminar la edificación.

Caracol Radio acompañó este recorrido y dialogó con el secretario de Infraestructura de la ciudad, Germán Mora, quien señaló que desde inicios de esta Administración han venido desarrollando muy juiciosamente la investigación de la torre hospitalaria, porque se ha insistido que requiere una adición de $ 4.300 millones, “y se ha revisado el convenio de la antigua administración, ya que se han encontrado varias falencias en el Análisis de Precio Unitario (APU) y en las cantidades en algunos sectores”.

Precisamente la obra está suspendida en estos momentos para revisar 65 capítulos de presupuesto y han verificado que algunos APU no están acorde a precios de Gobernación como lo ha manifestado el contratista, “pero sí hay algunos que está en sobrecostos y se han encontrado más del 50-60 % de elevación”, agregó el secretario Mora.

A la fecha, se lleva 56 % de avance en las obras de infraestructura. “Sin embargo, debemos ser más juiciosos en detectar por qué hay tantas falencias en los cambios que ha hecho el contratista, ya que manifiesta que en varios sectores la Red Contra Incendios tienen modificaciones de acuerdo a la normatividad, pero nosotros como Secretaría y como supervisores, y en apoyo también con la E.S.E., debemos saber por qué hay que adicionar tanto dinero”, explicó el secretario en Caracol Radio.

Frente a los recursos, la gerente de la E.S.E. Santiago de Tunja, Lidia Cenaida Pérez, también manifestó que se está haciendo la revisión técnica y económica, para tener un resultado y una vez con este, hacer las diligencias y gestiones para conseguir recursos ya sea en la instancia departamental o nacional, si les llegasen a faltar, para terminar 100 % el proyecto.

El concejal Brahiam Quintana quien citó la sesión, indicó que con la primera partida de más de $ 12 mil millones la obra no se va a culminar. “Nos han dicho que existieron algunos imprevistos, algunas cosas que no se planearon. Hoy es lamentable escuchar que esta información no se empalmó, que el anterior gerente no informó estos temas, que precisamente el contratista le comentó en octubre del 2023″.

El contratista ha manifestado que con el recurso que tiene, se llega al 75 % de la obra, pero la Alcaldía de Tunja no tiene presupuesto para poder adicionar lo que se requiere para concluirla: “la Administración en este momento, por el empréstito, tiene unos gastos muy elevados. A los bancos, este año se les pagarán más de $ 23 mil millones solamente con intereses y pagos. Es algo totalmente duro que estos pagos lleguen hasta el 2030 para aliviar el empréstito que dejó la Administración anterior”, es la principal preocupación que manifiesta el secretario de Infraestructura.

Como si fuera poco, en una reunión entre la gerente de la E.S.E. y el secretario de Infraestructura, se conoció que los dos interventores del contrato están inhabilitados por cinco años por la Procuraduría, y por eso ya tienen que retirarse. “Se les paga hasta donde trabajaron y en este momento ya se está realizando la contratación para liquidar este contrato bilateralmente y así seguir con el proceso contractual de interventoría”, fueron las palabras del secretario Mora.

Desde la E.S.E. les interesa que la obra les quede funcional. “Se hicieron unas reuniones previas con la Secretaría de Infraestructura y con la firma contratista, y estamos haciendo unas revisiones técnicas que esperamos ya tengan pronta solución en los primeros días de julio, para darle continuidad a la obra, que es muy importante para la comunidad, porque necesita que esté funcionando lo más rápido posible”, concluyó la gerente de la institución.

El proyecto está definido para 42 camas y ahí se atenderán los pacientes que requieran hospitalización y eso depende de la patología y del nivel de resolutividad que tengan para darle respuesta oportuna y seguridad al paciente.

Al 4 de julio, los contratistas, la E.S.E. Santiago de Tunja y la Alcaldía deberán tener un informe de cómo se ha ejecutado la obra, cuáles fueron los sobrecostos y si se justifican para hacer una adicional, y después de esa fecha deben radicarlo al Concejo Municipal, para establecer las responsabilidades que deben tener los actores alrededor de esta obra.