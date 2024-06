Trazabilidad de la carne en Colombia: Se hunde proyecto en el Senado

Nacional

Un nuevo golpe para la sostenibilidad ambiental en el país, tras el hundimiento del proyecto de ley de trazabilidad que pretendía asegurar que la carne producida y comercializada en Colombia no estuviera asociada con la deforestación, liderado por el representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal.

“Sin ninguna duda la deforestación es el problema ambiental más grave que tiene Colombia y por eso esta era una herramienta esencial para luchar contra este flagelo que vive en los bosques en todos los rincones de Colombia, en especial en la Amazonía. Y justamente por su cuidado, por el cuidado de la Amazonía, es que se han expresado los principales cooperantes que le donan a Colombia grandes recursos para mantener la Amazonía en pie”, afirmó el representante.

El representante señaló el respaldo del reconocido actor Leonardo DiCaprio, quien afirmó que este proyecto, de aprobarse, sería “un paso histórico” para el Congreso colombiano, al tener uno de los países con mayor biodiversidad del mundo.

Esta iniciativa debía tener su cuarto y último debate en la plenaria del Senado antes del 19 de junio, de lo contrario, se archivaría este jueves 20 de junio, en el día de cierre de las sesiones ordinarias en el Congreso de la República.

“Tristemente hoy no será una realidad y no lo es porque la oposición pidió las últimas sesiones para poder hacer ellos el orden del día y no quisieron tener en cuenta este como un proyecto prioritario”, agregó.

Losada aseguró que este proyecto de ley se volverá a radicar en la próxima legislatura, con las garantías y tiempos adecuados para su aprobación.

“Esperemos que la próxima legislatura, esos mismos que habían firmado la ponencia, que son del Centro Democrático, del Partido de la U, del Partido Conservador, del Partido Liberal, se comprometan en la Comisión Quinta del Senado de la República a darle un trámite expedito y que de esa manera este proyecto pueda ser una realidad antes de que termine este año”, concluyó.