No vivimos juntos: gestora Social sobre su relación con el alcalde de Tunja

Tunja

En Caracol Radio hablamos con la Gestora Social de Tunja, Sara Catalina Pedraza sobre el trabajo social que viene adelantando en la alcaldía, cómo apoya al alcalde Mikhail Krasnov, entre otros temas.

Habló del trabajo que hace especialmente en el sector comercial. “Yo me he enfocado en los temas culturales y en eso estuvimos instalando unas casitas con libros en los parques para que la gente pudiera tener la posibilidad de tener el conocimiento en el espacio público, en su territorio no escondido, es buscar espacios que la ciudad no tenía”.

También le preguntamos sobre el inicio de su relación con Mikhail Krasnov cuando era candidato a la alcaldía por el partido La Fuerza de la Paz, cómo se conocieron, quién dio el primer paso, qué tipo de relación tienen hoy en día.

La gestora social dijo que todo empezó en campaña cuando ella era candidata al Concejo de Tunja por el partido Dignidad y trabajaba para un medio de comunicación. “No nos caímos muy bien para nada bien, él dudo un poco preguntado que de qué medio era. Le hice la entrevista, yo estaba tan enojada, me acuerdo de que yo ni siquiera edité la entrevista, sino que la mandé a editar para que no fuera sesgado porque yo no, yo me hice a un ladito. Entonces la editamos bien, le pague a alguien externo y salió la entrevista. A él gustó mucho, me acuerdo, me llamó, nos vimos me dio una disculpa y charlamos y nos entendimos muy bien por los temas académicos, ahí nos empezamos a ver desde principios de año y pues nos seguimos viendo sí para intercambiar ideas. Luego, pues fuimos novios, pero dado el tema político sí tocó guardarlo porque éramos de distintos partidos y porque es la vida de uno, luego él gana y pues tocó hacerlo público para evitar, pues es mejor ser sincero”.

Confirmó que no vive actualmente con el alcalde, Mikhail Krasnov.

“No, no vivimos juntos, somos novios, normal, pero pues cada uno ahí tiene su espacio y sí hay planes a futuro, es más chévere tener una vida sencilla”, dijo Sara Catalina.

Frente a lo que dicen de ella y el alcalde, la Gestora dijo que, “a mí me da risa y de verdad me parece espectacular todas las historias que se inventan, la gente es muy creativa y chévere y, siempre es con base a ciertas verdades”. “La gente tampoco inventa por inventar. Buscan algún tipo de realidad y la desarrollan, pues a las máximas que sea más visible en redes sociales y pues para eso también están los libros. Yo creo que la gente explote eso en la literatura también”, aseguró.

¿Qué le tiene que decir usted a la gente que dice que usted es la que dirige la contratación en la alcaldía que usted es la que dice a quién se contrata?

“Todas las decisiones y todo este tema de contratos y de administración pura, pues ni lo entiendo ni me gusta mucho, así que queda en manos de las personas que saben, de Mikhail que es el que da las directrices”, aseguró Sara Catalina.

Dijo la gestora que no le molesta que la involucren en esas historias. “No, no me molesta. Eso siempre y me lo dicen mis papás que uno estuviera robando. Eso sí, terrible mejor dicho que uno estuviera en la cárcel. Cosas así, pero inventar puede inventar todo el mundo”.

Sobre supuestos maltratos físicos del alcalde, eso sí lo negó además reconoció que si fuera cierto no quedaría bien en una socióloga.

“Yo también pensaba lo mismo como no, que vergüenza, la gente va a decir que una socióloga se dejó pegar horrible. No, no, eso es falso. Dicen como violencia intrafamiliar, pero nosotros no somos familia, eso sería violencia de género, en dado caso que hubiese sido y pues eso obviamente es mentira no, pues yo como después de uno estudiar tanto tiempo en la violencia como va a caer uno en un tipo de personaje así y pues Mikhail no lo es verdad. Mikhail es una persona distinta porque es muy serio, pero es de palabra, es una persona muy sincera en sus actos y en lo que dice, así que el pues yo estoy muy feliz porque él es transparente conmigo”.

Finalmente, la Gestora Social de Tunja, Sara Catalina Pedraza aseguró que cuando termine el gobierno del alcalde, Mikhail Krasnov piensa hacer las gestiones para obtener la nacionalidad de su padre y viajar a la República Checa a cursar una maestría.