No somos guerreristas. Estamos comprometidos con la paz: EMC en Antioquia

Yarumal, Antioquia

En el Seminario de Misiones en Yarumal, norte de Antioquia, avanza la reunión entre representantes del Gobierno Nacional, el Estado Mayor Central de las FARC - EP, garantes internacionales y alcaldes de varios municipios de Antioquia, espacio que fue aprovechado por integrantes del frente 18 y 36 de las FARC para asegurar que sí están comprometidos con la paz y necesitan también el compromiso de los gobernantes.

Jesús Restrepo, representante del Estado Mayor Central de las FARC -EP, de los frentes 18 y 36, recordados por numerosas acciones violentas en Antioquia, explicó que lleva más de 20 años integrando este grupo armado y que no firmó el anterior proceso de paz, pero asegura que no son unos guerreristas y que están dispuestos a avanzar con los diálogos de paz total para llegar acuerdos y alcanzar la paz.

Jesús Restrepo, representante del Estado Mayor Central de las FARC -EP- foto Caracol Radio

Asimismo, cuestionó que el gobernador Andrés Julián Rendón no aceptara la invitación, firmada por el comisionado de paz Otty Patiño, para asistir a este encuentro.

“Por lo cual, señor gobernador, yo lo invito a que se una por la paz de Colombia, especialmente por nuestro departamento de Antioquia, estos dos frentes que nos catalogan de lo peor, aquí en Antioquia estamos comprometidos por la paz”, manifestó.

Por su parte el exministro del Interior y negociador en la mesa de paz Favio Valencia Cossio, aseguró que no criticará al gobernador porque ha sido coherente con su posición, pero dijo que el objetivo es convencerlo de que los diálogos sí funcionan.

“No voy a criticar al gobernador porque él ha sido coherente. Cuando le demostremos al gobernador que esto funciona seguro va a trabajar con nosotros. Hay que seguir buscando caminos”, dijo Valencia Cossio.

negociador en la mesa de paz Favio Valencia Cossio- Foto Caracol Radio

El negociador destacó la importancia de que realmente se demuestre una intención de paz, no se viole el derecho internacional humanitario, que no haya reclutamiento, que la comunidad no quede en medio del conflicto y que se respete la institucionalidad.

A la reunión asistieron los alcaldes de Yarumal, Ituango, Briceño, Toledo, Anorí y el secretario de Gobierno de Guadalupe.

Los mandatarios municipales están exponiendo las necesidades puntuales que sus comunidades y han pedido seguir siendo tenidos en cuenta en estos espacios para construir una verdadera paz territorial.

Mesa de diálogo de paz Yarumal, Antioquia- foto Caracol Radio

“Yo creo que lo más importante es que la buena voluntad y que los espacios que se generen para que nuestras comunidades puedan estar en un territorio más tranquilo”, manifestó el alcalde de Toledo, Jhonny Marín.

En la reunión también participa la directora de Corantioquia, Liliana Taborda, quién presenta un proyecto de naturaleza y paz, que inicialmente beneficiará siete municipios de Antioquia.