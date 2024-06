Frontera morada abre puertas para refugiados en su día

Cúcuta

En el día mundial del refugiado se estima que 336.291 venezolanos hay en Norte de Santander, un grueso número de ellos está en calidad refugiados. Debido a sus necesidades, organizaciones sociales como frontera morada abren proyectos para ellos.

Sara Rodas, representante de la fundación frontera morada dijo a Caracol Radio que es un proyecto que no funciona como el primer canal de atención, pero que sí buscan ser la soluciones de muchas de las necesidades que se producen en este contexto.

Resaltó que “muchas veces llegan referidos por servicios sociales o la población referida que entre amigos se cuentan estos proyectos donde se atienden 35 personas diariamente con oferta cultural y artística con proyectos de inclusión social e integración migratoria. Además, busca la superación de la discriminación por ser mujeres o tener una orientación sexual diferente”.

Sobre la xenofobia, dijo a Caracol Radio que las personas no identifican este problema sino barreras sociales “hemos identificado problemas como barreras en terminar estudios, cambio de residencia que no les permite continuar con su ciclo de formación y no hay suficientes entidades que atiendan sus necesidades”.

Concluyó que este tipo de proyectos busca reconocer y valorar el talento artístico que se busca enlazar entre Colombia y Venezuela diariamente.