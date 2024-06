“No hay impedimentos”: Fenalco pide a Petro sancionar proyecto que revive Días sin IVA

Cartagena

En el marco del séptimo del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) en Cartagena, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, celebró la conciliación en el Senado y la Cámara de Representantes del proyecto de ley que revive Días sin IVA.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Así las cosas, pasa a sanción presidencial y dependerá del gobierno de turno si da o no continuidad a la iniciativa. Al respecto, Cabal pidió al presidente Gustavo Petro sancionar el proyecto de ley ya que no hay ningún tipo de impedimento.

“La única razón, no sabemos cuál pueda ser que tenga el presidente para no sancionarla, pues no hay impedimento fiscal ni jurídico. Esperamos que cumpla con el compromiso del pueblo colombiano representado en el Congreso de sancionar esta ley”, expresó.

El presidente de Fenalco aseguró que esta iniciativa puede ser un alivio para el comercio en medio de las dificultades económicas que atraviesa el país.

“En estos momentos de dificultad del comercio puede ser un alivio para el sector económico y los colombianos. En el pasado, los beneficios fueron de 278 mil millones de pesos, adicionalmente el beneficio no solamente para el comercio, sino para los colombianos que pudieron adquirir una gran cantidad de productos sin IVA. Fue una oportunidad enorme que esperamos se repita con la sanción presidencial”, aseveró.

Lea también: Presidente de Fenalco lanzó críticas a aprobación en primer debate de la reforma laboral

Jaime Alberto Cabal puntualizó que el gremio de comerciantes espera que este mismo año se pueda implementar el primer Día sin IVA.