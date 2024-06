Debate a MinSalud: estos son los cuestionamientos al funcionario

Colombia

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, enfrentó una moción de censura en la Cámara de Representantes, en un acalorado debate en el que algunos representantes argumentaron que el ministro no tenía responsabilidad en torno al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Jaramillo fue citado a la plenaria debido a su responsabilidad en la crisis del modelo de salud de los maestros,un sistema que ha estado en caos durante las últimas semanas, con grupos de maestros protestando en la sede de la Fiduprevisora en Bogotá y en varias otras regiones, exigiendo medicamentos y autorizaciones para servicios de salud.

Al iniciar el debate, la bancada de gobierno solicitó aplazar la moción de censura para aclarar dudas sobre las funciones por las que debía responder el ministro de Salud. Algunos congresistas pidieron derogar la moción de censura contra el ministro Jaramillo, calificándola de “improcedente”.

Después de dos horas de discusión sobre la procedencia de la moción de censura, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, anunció que era un derecho de la oposición llevar a cabo la sesión y que ponerla a discusión de la plenaria sería inconstitucional.

“Yo sí quiero hacer un llamado a toda la plenaria, estamos a cuatro días de terminar la legislatura y estoy de acuerdo con la oposición que ellos tienen un derecho a hacer este debate, tienen un derecho a presentar las mociones de censura. Yo creo que aquí están los argumentos y quiero llamar a la reflexión. Quiero pedirles en tono menor y con la tranquilidad de quien dirige esta corporación que reconsideremos y permitamos que avance este debate, que terminemos esta legislatura con tranquilidad, que podamos escuchar los argumentos para los que fueron citados. Por supuesto, si hay la insistencia de aplazamiento, también se los digo, colegas, es nuestro deber ponerla”, dijo Calle.

#PlenariaCámara | Sobre las voces a favor y en contra de adelantar las mociones de censura a los ministros de @mindefensa y @MinSaludCol, el presidente de la Cámara @AndresCalleA pidió que avance el debate, escuchando los argumentos y a los citantes. pic.twitter.com/RmNfU7ACeP — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) June 17, 2024

En ese sentido, la mesa directiva, por medio del secretario, aclaró que las solicitudes de moción de censura contaban con la debida legalidad y se dio inicio al debate.

Durante el debate, la representante Jennifer Pedraza señaló que el ministro de Salud tenía responsabilidad en temas como la prestación del servicio de salud al FOMAG. “Su participación ha sido definitiva en decisiones como el modelo de contratación. No venga a lavarse las manos, las decisiones del Fomag fueron con el respaldo del ministro de Salud”, afirmó Pedraza. La representante también aseguró que el modelo se aprobó con el visto bueno del ministro y no por una decisión unilateral, y añadió que no había contratos firmados el 1 de mayo, día en que entró en funcionamiento el nuevo modelo.

Por su parte, la representante Cathy Juvinao denunció varias irregularidades en la gestión del ministro, incluyendo responsabilidad en la crisis del FOMAG desde su diseño e implementación, distribución irregular de 1.2 billones de pesos en el segundo semestre de 2023, baja ejecución de recursos asignados desde el Ministerio de Salud a entidades territoriales y EPS.

También argumentó una limitada ejecución respecto a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, la destinación de 1 billón de pesos a la implementación de disposiciones de la Reforma a la Salud, que exhiben baja ejecución y una limitada asignación de recursos para atender la crisis del sistema de salud.

La representante @Cathyjuvinao aseguró que hubo una distribución irregular de $1.2 billones en recursos de salud y responsabilizó al Ministro de salud por la crisis del FOMAG desde su diseño e implementación @CaracolRadio pic.twitter.com/1ChKXGnwFU — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 17, 2024

Otros congresistas como Gabriel Parrado, de la Alianza Verde, defendieran al Ministerio de Salud argumentando que el debate carecía de sentido, ya que la salud que buscan los maestros es preventiva y esto incluiría buenos salones, centros deportivos y otras infraestructuras.

El ambiente se calentó en la plenaria cuando el ministro de Salud aseguró que el debate era improcedente, lo que llevó a los congresistas a exigir respeto.