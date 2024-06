Líderes amenazados piden celeridad en las investigaciones de sus procesos

Cúcuta

Líderes sociales y comunales que han sido víctimas de amenazas en la ciudad de Cúcuta exigen celeridad en los procesos de investigación por parte de las autoridades para garantizar su seguridad.

A pesar de las mesas de trabajo que se han realizado, no se ha logrado establecer una medida eficiente que brinde tranquilidad a los líderes y de esta manera puedan dar continuidad sin ningún tipo de limitantes a su labor comunal.

“Hay que resaltar que por lo menos este coronel nos llamó a una mesa de trabajo, y como todo en Colombia, es materia de investigación, no recibimos el parte de tranquilidad, no sabemos qué pasa con nosotros, y no nos podemos ir, porque tenemos compromisos con la comunidad y segundo porque ¿para dónde nos vamos? Si nos vamos a dejar desplazar de nuestros territorios, no vamos a hacer nada” dijo a Caracol Radio Raúl Arévalo, presidente de la JAC de Colinas del Tunal.

Aunque se ha dado un acompañamiento por parte de las autoridades, afirman que no ha sido suficiente y han tenido que tomar medidas de autoprotección obstaculizando su trabajo.

“Por experiencia siempre tomo precauciones, y la Policía viene haciendo acompañamiento, seguimiento a estos casos, nos han venido acompañando, nos han brindado protección, lo que ellos pueden, porque aquí también hay que entender que, desafortunadamente, tiene que haber líderes muertos o atentados para que nos presten atención” finalizó Arévalo.