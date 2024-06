Galán por colapso de Bogotá:Marchas no pueden afectar derechos de quienes deciden no manifestarse

Una nueva jornada de protesta se desarrolla en la capital por cuenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, la magnitud de esta manifestación ha sido tal que la ciudad está presentando problemas de movilidad.

De hecho, la Alcaldía de la capital aceptó que “la movilidad de la ciudad está colapsada”. De este modo, se han referido a los manifestantes para que permitan la movilidad de los servicios públicos de transporte. “El gobierno distrital hace un llamado a los ciudadanos que marchan a no bloquear el transporte público.”

El secretario de Seguridad, César Restrepo, se pronunció e indicó desde la Alcaldía se respeta la posibilidad de ejercer el derecho a la manifestación. Sin embargo, aclaró que en esta jornada de protestas los manifestantes no han respetado los criterios establecidos para las movilizaciones. “El Gobierno de Bogotá respeta el derecho a la manifestación pública, garantiza su ejercicio y protege a los manifestantes. En las marchas convocadas hoy por Fecode no se han respetado los criterios con los cuales el grupo de gestores y las diferentes instituciones buscan proteger los derechos de los manifestantes y el resto de ciudadanía.”

El funcionario detalló que se han presentado varias afectaciones, incluso, heridos. “A lo largo de la mañana han sido destruidas estaciones del servicio de transporte público, ha sido bloqueado el sistema de transporte masivo, también se han bloqueado las calles, y atacado a gestores con armas blancas, una gestora ha sido agredida en el transcurso de la mañana.”

Ante esta preocupante situación, el secretario de Seguridad solicitó a los profesores que ayuden a garantizar el orden de la ciudad. “Pedimos a los maestros que en su labor de educadores nos contribuyan a recuperar el orden sobre esos corredores y adicionalmente a proteger la vida y los derechos de los demás ciudadanos.”

¿Qué dijo el alcalde de la capital?

Por lo anterior, el mismo alcalde de la ciudad se pronunció y reconoció que quienes han decidido no protestar se están viendo afectados y que por esto la administración local está tomando medidas. “Las marchas en Bogotá no pueden, por ningún motivo, afectar los derechos de quienes deciden no manifestarse.”

El alcalde Carlos Fernando Galán hizo un llamado a los maestros que se movilizan en la ciudad para que tomen consciencia sobre el uso de las vías, pues miles de bogotanos necesitan llegar a sus hogares, trabajos y demás lugares de destino y con esta protesta se están viendo fuertemente perjudicados.

Así lo indicó el mandatario: “Bloquear los carriles exclusivos del sistema de transporte público afecta a cientos de miles de ciudadanos que necesitan desplazarse a su casa o su trabajo. Hacemos un llamado a los maestros que hoy se manifiestan a que nos ayuden a proteger los derechos de los ciudadanos que no lo hacen.”