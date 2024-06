El Quindío se acerca a los 3 mil casos de dengue, autoridades llaman a la prevención

Armenia

Ya el departamento se acerca a los 3 mil los casos de dengue registrados en lo corrido del año lo que aumenta la preocupación de las autoridades en materia de salud pública.

El secretario de salud, Carlos Alberto Gómez afirmó que intensifican las campañas de prevención para mitigar el riesgo de contagio.

Fue claro que es clave el apoyo de la comunidad en adoptar las medidas para disminuir los casos y contrarrestar el brote evidente en diferentes municipios entre esos Armenia. Añadió que es fundamental el apoyo de la comunidad en general para evitar que la cifra siga en aumento en la ciudad.

“Las condiciones climáticas que se están presentando son altamente favorecedoras para la proliferación del vector estos episodios de lluvia seguidos de días o con el que tenemos hoy, pues favorece la proliferación, pero si nosotros entendemos que nuestras familias nuestras actividades, nuestros comportamientos, ayudarían a prevenir este aparición de esta enfermedad. Podemos superarlo, no almacenando agua, no dejando recipientes a la intemperie, no llantas, no canecas, no botellas”, indicó.

Resaltó que las condiciones climáticas en cuanto a las fuertes lluvias combinadas con los días soleados es la condición idónea para el mosquito transmisor de la enfermedad.

Añadió: “A 100 millones de pesos que estamos en este momento generando una de proceso contractual para la adquisición de implementos adulticida, porque pues digamos en los colegios en los sitios de trabajo, donde hay muchas personas es donde se está generando la picadura y el contagio ahí lo que vamos a hacer es una intervención con los municipios en los sitios donde hay alto acumulo de personas para evitar este tipo de situaciones”.

Exhortó a los afectados que, ante cualquier signo de alarma y síntoma relacionado como fiebre alta, dolor de cabeza y en otras partes del cuerpo, náuseas y erupciones en la piel consultar oportunamente a especialistas de salud.