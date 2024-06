Pros y contras de endulzar con panela vs stevia: ¿Cuál recomiendan más los expertos?

En la actualidad, existen una amplia variedad de endulzantes para las bebidas. Sin embargo, a raíz de las preocupaciones sobre el consumo excesivo de azúcar, han surgido alternativas más saludables que pueden ofrecer una serie de beneficios que los hacen atractivos para aquellos que buscan alternativas al azúcar refinado y a los edulcorantes artificiales.

La panela y sus características

La panela es un producto derivado de la caña de azúcar que se utiliza comúnmente en América Latina. Se produce mediante la evaporación del jugo de la caña de azúcar, lo que resulta en un producto sólido parecido a un bloque. Además, esta conserva la melaza natural de la caña de azúcar, lo que le otorga un distintivo sabor a caramelo y un color oscuro, explica el portal de la Academia Española de Nutrición y Dietética.

Pros

En cuanto a sus beneficios y propiedades, un artículo del portal ‘Mejor con Salud’ indica que la panela:

Contiene minerales como calcio, hierro y magnesio, así como vitaminas del complejo B, nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo.

Un producto artesanal, no procesado, que tampoco incluye aditivos.

Puede aportar beneficios cuando las defensas están bajas.

Es un endulzante versátil.

Proporciona energía rápida, hidrata la piel y puede actuar como cicatrizante.

Contras

El mismo artículo explica que:

Puede producir mayor sensación de hambre.

Puede perjudicar la salud dental y aumentar el riesgo en la aparición de caries.

Si se consume en exceso puede contribuir con el aumento de peso.

Atributos de la stevia y más

La stevia es un edulcorante natural derivado de las hojas de la planta stevia rebaudiana, notable por endulzar bebidas con un aporte calórico mínimo, lo que la hace atractiva para aquellos que buscan reducir su consumo de azúcar y calorías.

Pros

Basado en un documento informativo realizado por el boletín informativo de base científica InfoObic, estos serían algunos de los beneficios de consumir stevia:

Han demostrado capacidades antidiabéticas.

Reduce la glucosa en la sangre.

Podría ayudar a reducir la presión arterial al influir en los canales de calcio y potasio.

Contras

El mismo documento indica que:

Varios productos de stevia en el mercado pueden estar mezclados con otros azúcares como sacarosa o edulcorantes artificiales.

Los efectos a largo plazo en el organismo no están bien caracterizados.

Activan los receptores del sabor dulce, lo que puede resultar en un aumento del apetito para compensar la falta de calorías reales.

¿Cuál recomiendan más los expertos?

De acuerdo con el grupo médico de la entidad Diabesmart, una clínica de diabetes, entre la panela y la stevia resulta mejor opción la segunda, siempre y cuando la finalidad sea no tener un impacto en la glucosa. Asimismo, aseguran que estos edulcorantes naturales no calóricos pueden ser alterados por las compañías que los venden y que, por lo tanto, es recomendable revisar sus ingredientes.

Por otro lado, la doctora Marilena Márquez, explica para el portal ‘1DOC3′ que la stevia puede ser una excelente opción por encima de otros productos como la panela o la miel. Sin embargo, recalca que en todo caso es mucho mejor acostumbrarse a tomar las cosas sin dulce para evitar ciertos problemas de salud.

Por último, la Asociación Americana del Corazón (AHA), también ha recomendado el consumo de alimentos y bebidas que contengan edulcorantes no calóricos, debido a que estos pueden mejorar los niveles de glucosa en la sangre. No obstante, el consumo de la panela tiende a ser más saludable que el azúcar, esto siempre y cuando la cantidad de panela no sea excesiva.