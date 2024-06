Roger Martínez, muy cerca de salir de Racing: ¿Cuál será su próximo destino?

Roger Martinez. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) / Rodrigo Valle

El atacante cartagenero de 29 años, Roger Martínez, quien actualmente juega en Racing de Avellaneda, club en el cual debutó y es muy querido por la afición, habría expresado a la directiva su deseo de querer marcharse del equipo. Lastimosamente en su tercera etapa no ha podido tener un nivel como el que mostró en las otras dos y no ha contado con ritmo y contiuidad, razón por la cual habría expresado su deseo de salir del plantel que dirige el argentino Gustavo Costas.

Martínez no ha tenido la continuidad esperada en La Academia debido a muchos problemas musculares que lo han alejado del once titular. Pese a que se veía casi imposible que el delantero se marchara del equipo, debido a que tiene contrato vigente hasta final de año y el mismo Costas había mencionado en diferentes oportunidades que deseaba seguir contando con él, su salida parece ser inminente.

“Ojalá que Roger se quede. A mí me encanta”, expresó el entrenador argentino durante la semana. Sin embargo, todo esto cambió luego de que según el Diario Olé, el representante de Roger Martínez les comunicó a las directivas de Racing que su jugador tiene el deseo de irse del equipo en este mercado de pases, además que el delantero espera que una oferta se concrete y continuar su carrera en otro club.

“Roger hizo saber que quiere dejarle algún resarcimiento económico al club. Para eso, tiene que irse ahora. Porque si se va libre a fin de año, no le quedará dinero a Racing”, publicó Olé en sus redes sociales.

El Diario también comentó que su agente recibió sondeos de diferentes ligas que, pronto, podrían convertirse en ofertas. “Llamaron para consultar desde la MLS, Brasil, Colombia, Arabia Saudita, Turquía y Rusia. Por lo pronto, estos últimos tres lugares no son prioridad para Roger”, aseguraron.

Bomba en #Racing 💣 Roger Martínez comunicó su decisión de irse 🤔 ¡Acá, los detalles! https://t.co/ChrYnkpIx8 — Diario Olé (@DiarioOle) June 9, 2024

¿Atlético Nacional una opción real para Roger Martínez?

En las últimas horas, surgió desde Argentina la versión de que Boca Juniors intentaría ir nuevamente por Roger, el delantero cartagenero es un viejo anhelo del ‘Xeneixe’, en varios mercados han intentado ficharlo, pero no lo han conseguido, de igual manera al parecer al colombiano no le interesaría jugar en otro equipo argentino que no sea Racing.

En las últimas semanas, se habló también del interés de Atlético Nacional por el atacante. Pues el equipo antioqueño, espera una restructuración en su plantel, a la ya confirmada llegada de Edwin Cardona, se han relacionado varios jugadores, la mayoría de renombre para el fútbol colombiano, como el caso del supuesto regreso de David Ospina y Jorman Campuzano.

Así las cosas, con la versión de su salida de Racing, el cartagenero podría ser una opción sería para Atlético Nacional, sin embargo, si el club colombiano quiere tenerlo en su plantel deberá hacer una oferta al club argentino que estaría dispuesto a escuchar opciones para acelerar la salida del atacante.