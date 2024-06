Misael ‘Papo’ Flórez, ídolo del Bucaramanga: “Tenemos muchas posibilidades de ser campeón”

El exfutbolista e ídolo de Atlético Bucaramanga, Misael ‘Papo’ Flórez, quien jugó un total de 477 partidos con el equipo santandereano, sumando un registro de 32 goles anotados, habló en Caracol Deportes sobre el momento que vive el cuadro santandereano de la mano de Rafael Dudamel. Flórez recordó un poco de su historia con el club y aseguró que ve cerca el primer título del Bucaramanga.

El ‘Papo’, quien es una gloria del fútbol santandereano, además de ser el jugador que más veces ha vestido la camiseta del conjunto ‘Leopardo,’ jugó en equipos como, Deportivo Pereira, Real Cartagena, Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y Cúcuta Deportivo.

Flórez es uno de los jugadores más emblemáticos de la historia de Bucaramanga. Se le inició preguntando por el plantel que más recordaba en su paso por el equipo, a lo que respondió: “El equipo que más recuerdo es en el año 75, jugaba Migueluchi, Gabriel Hernández, Carlos Ávila y El Burrito Centeno de centrales, Carlos Gaviria; en la mitad jugaba Pitula Hernández, Brazcuali y yo, adelante Alfredo Arango, Villarete y Eduardo Giglio, ese era más o menos el equipo, éramos un equipazo, nos dirigía Víctor Pinarelli”, afirmó.

Papo es uno de los jugadores que más partidos jugó en el fútbol colombiano, con más de 700 compromisos, se le consultó por cuál era el que más recordaba. “Yo jugué hasta el año 81, pero no sé me olvida el primer partido que jugué, me pusieron a debutar a los 16 años y me puso Perfecto Rodríguez, debuté en Pereira e hice un gol de chilena”, aseguró.

Sobre si ve posibilidades de ser campeón ante Santa Fe en Bogotá, dijo: “Tenemos muchas posibilidades de ser campeón, más viendo el partido de ayer, Bucaramanga tuvo para hacer mínimo otro gol. Santa Fe no hizo ni un tiro al aco, se me hizo raro porque sabíamos todos que Santa Fe se defiende bien, pero Bucaramanga le llego, tuvo para hacer otro gol”.

¿Cómo vivió el partido de ida de la final?

“Muy contento, agradecido con la Dimayor que nos hizo este homenaje muy bonito con el público que también nos dio mucho cariño. Estuve con Kiko Barrios, Negro Ramos y Jorge Ramoa, nos dieron una placa muy bonita y nos dieron de todo, almuerzo y nos presentaron con todo el público”.

La vez que estuvo más cerca de ser campeón cuando jugaba

“Él más cerca fue en el 75 que le ganamos a Junior 5-0, le hicimos 5 al Cali, pero en un juego ante Santa Fe perdimos 3-0, jugamos de noche y el arquero no veía bien, ante Santa Fe en Bogotá, también a Vilarete lo expulsaron al los 15 minutos. Quemados de terceros, detrás de Santa Fe que fue campeón y Millonarios, segundo”.

¿A qué se dedica ahora en estos últimos años?

“Cuando me retiré del fútbol, montamos una fábrica de ropa con mi señora, vendíamos en varias partes del país, me compré un local y lo trabaje 30 años. En la pandemia se acabó, ahora no hago nada más, dar vueltas (risas)”, finalizó.