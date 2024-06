Presidente Petro culpó a gobierno Duque de “paralizar la restitución de tierras”

Cartagena

Durante la entrega de 1.617 hectáreas de tierra en el municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar, el presidente Gustavo Petro, culpó al gobierno Duque de paralizar la restitución de tierras en el país.

De acuerdo con el mandatario, en las restituciones de tierras se incluían procesos ya fallados por jueces para no hacer caso a sentencias. El jefe de Estado aseveró que muchos campesinos que habían solicitado el reclamo de sus terrenos murieron.

“Metían en las restituciones de tierras los procesos ya fallados por los jueces para no hacerle caso a las sentencias. Varios campesinos que habían solicitado la restitución murieron y cuando sacamos los procesos o descubrimos las sentencias ya no había beneficiario, había muerto. Un verdadero crimen desde las oficinas del señor Duque que hizo que esa institución que es la Unidad de Restitución no funcionara, paralizó la restitución de tierras”, manifestó.

El jefe de Estado argumentó que esta situación generó un movimiento contra la restitución de tierras liderado por paramilitares, quienes asesinaban a líderes campesinos.

“No querían devolver la tierra que era del campesinado y ahora mucho menos quieren que se le entregue tierra nueva al campesinado, que compramos a latifundistas o que entregamos que por extinción de dominio la justicia les ha quitado a los narcotraficantes. Antes iban para congresistas y amigos del presidente”, puntualizó.