Denuncian retrasos y estafa en proyecto de Viviendas de Interés Social en Sopetrán

Antioquia

Caracol Radio conoció la denuncia de inversores del proyecto Ciudadela Victoria, de Viviendas de Interés Social en el municipio de Sopetrán, los cuales alegan retraso en la entrega de las mismas, el cual estaba pactado para el 2022. Además, expusieron haber sido estafados al no poder reclamar dineros invertidos en la elaboración de parqueaderos y adecuaciones en las viviendas que no fueron entregadas.

Las personas denunciantes relatan que, por los retrasos, varios decidieron desistir de este proyecto administrado por el Consorcio de Viviendas de Interés Social Sopetrán, VISS, y solicitar los recursos invertidos en la fiduciaria, los cuales, indican, fueron devueltos. Sumado a esto, alertaron que la empresa Banca de Inversión Inmobiliaria S.A.S., BINM, quien en un primer momento les promocionó el proyecto inmobiliario, también les ofreció la construcción de parqueaderos, terrazas y adecuaciones los cuales fueron pagados, según dijeron, a cuentas personales y empresariales, y registrados en facturas electrónicas. Cuando los denunciantes solicitaron estos recursos al retirarse del proyecto, alegaron que no tuvieron respuesta o se les dijo que por deudas que tenían con el consorcio, no se les podía devolver el dinero.

Al respecto, esto manifestó Cándida Cosme, una de las personas afectadas por los retrasos y la devolución de dineros de las adiciones del proyecto: “ellos sacaron un proyecto de interés social, ellos incumplieron y ellos ahorita no quieren devolvernos la plata a las personas que dimos el dinero. Se gastaron el dinero entre ellos y no terminaron un proyecto que las casas están, eso les falta demasiado, hay gente que no tiene ni luz ni agua”.

Esto dijo Sergio Nicholls, otro de los denunciantes de esta situación: “El malestar surge porque muchas personas adquirimos una propiedad en el proyecto Ciudadela Victoria del municipio de Sopetrán. Aquí hicimos la compra y los depósitos, no solamente de los apartamentos, sino de parqueaderos, de ampliaciones. Por retrasos en el proyecto pues las personas empezamos a sospechar y muchas de las personas reclamamos directamente al proyecto”.

Agregó que por los retrasos en la obra varias personas desistieron del proyecto, y lograron, aunque con demora, recibir los dineros invertidos en los inmuebles, caso contrario con las adiciones ofertadas por la empresa BINM: “El dinero que se consignó por concepto de los apartamentos a una fiducia, pues ese personalmente sí lo pude recuperar, hay personas que todavía están haciendo la gestión para poderlo recuperar. Pero a esta empresa BINM, que nos hizo cobros abusivamente de otros conceptos, como los no parqueaderos, como las ampliaciones de los apartamentos, adecuaciones, pues esta empresa incumplió y esta empresa se adueñó de estos recursos y hasta el momento estos recursos están perdidos”.

La versión de VISS

Caracol Radio contactó al Consorcio de Viviendas de Interés Social Sopetrán, a través de Jorge Pérez, su representante legal, para conocer su versión sobre el porqué de los retrasos en las obras y sobre la relación de consorcio VISS con la empresa BINM. El señor Pérez respondió que el primer factor de retraso fue la pandemia, que detuvo las obras, seguida por las protestas del 2021, lo que, según indicó, produjo bloqueos de carreteras y acceso de materiales, como el acero, que aumentaron su precio y no pudieron llegar a tiempo al proyecto.

El segundo factor que puntualizó el representante legal del consorcio VISS es la variación en los subsidios de vivienda que generaron las medidas del gobierno nacional. Estas son sus palabras: “El programa de mi casa ya fue suspendido por más de 6 meses para realizarle cambios, lo que detuvo las asignaciones de nuevos subsidios de vivienda y desembolso de los mismos. Esto generó dificultades para los postulantes. Como resultado, surgieron problemas para lograr cierres financieros, ya que los bancos no aprobaban los créditos hipotecarios debido a la capacidad de pago y otros no tenían la calificación SISBEN. Además, el gobierno no contaba con la capacidad operativa para calificar a las personas en el tiempo necesario, lo que impidió los cierres financieros. El hecho de que el proyecto sea privado y los desembolsos de los subsidios no hayan llegado en el tiempo estipulado nos ha afectado y contribuyó a más retrasos”.

Esto explicó el señor Pérez sobre la relación del consorcio VISS y la empresa BINM: “Se tuvo una relación contractual y se firmó un acuerdo para la comercialización del proyecto inmobiliario Ciudad de la Victoria, que comprendía la promoción y venta de 356 unidades de vivienda. Sin embargo, el proyecto decidió terminar este contrato debido a las irregularidades que surgieron durante su ejecución”.

Sobre la actualidad de este proyecto de Viviendas de Interés Social en Sopetrán, esto dijo el señor Jorge Pérez: “El proyecto en este momento se encuentra en la fase de estructuración de las viviendas que ya están construidas y ya están terminadas. En este momento son 116 unidades de viviendas que ya están construidas totalmente y terminadas. De estas 116 unidades de vivienda, más de 80 familias han recibido sus inmuebles. Actualmente estamos gestionando el cobro de los subsidios. Esperamos reanudar la ejecución del proyecto muy pronto, aunque es importante destacar que no hemos detenido por completo nuestras labores”.

Los roles de BINM en el proyecto según el contrato

El señor Pérez le suministró a Caracol Radio el contrato entre el consorcio VISS y BINM en el año 2021 , el cual está firmado por el señor Jorge Pérez como representante de VISS, Mario Montoya como gerencia técnica del proyecto y Yesica Múnera como representante legal de BINM, donde se especifica que las funciones de dicha empresa eran la “promoción y ventas del proyecto” y se le prohibió “utilizar en beneficio propio los conocimientos adquiridos sobre la clientela”. Por su parte, el señor Pérez denunció que más de 50 personas le han reportado sospechas o quejas de estafa por parte de BINM, que, según dijo, incumplió el contrato al vender adecuaciones como parqueaderos y terrazas a unidades de vivienda inexistentes, solicitó dineros para la escrituración en Notaría de viviendas, consignó los dineros a cuentas de particulares y no al de la fiduciaria del proyecto.

Al ser preguntado por qué no denunció esta situación a las autoridades competentes, el señor Perez dijo que cuando se evidenció esta situación, en enero de este año, se realizó la terminación del contrato que se tenía con la empresa BINM, especificando en un contrato las faltas ya mencionadas, entre muchas más, y agregando que dicha empresa recibió vehículos para la financiación de las adecuaciones que no podían realizar, entregó comprobantes de caja con el logotipo del consorcio VISS que no estaban autorizados, no presentó informes de gestión y tampoco pagó la seguridad social para el personal desde marzo del 2023. Dicho contrato también fue suministrado a Caracol Radio.

Representación Legal

Caracol Radio consultó la representación legal de la empresa Banca de Inversión inmobiliaria S.A.S en el certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en donde se especifica que Maribel Montoya Calderón, quien según los denunciantes es hija del señor Mario Montoya, renunció el pasado 20 de mayo a dicho cargo de la organización y no se especifica quien tiene el cargo en la actualidad.

Vínculos con otros procesos

Sergio Nicholls, uno de los denunciantes, identificó a Mario Montoya como presunto líder de BINM y lo señaló como artífice de la supuesta estafa: “Esta empresa BINM con su líder Mario Montoya no nos da muchas esperanzas de poder recuperar estos recursos ya que en otros proyectos ha operado de la misma forma y que ha robado estos recursos que tantas personas con la esperanza de poder tener su vivienda pues han depositado en ellos”.

En concordancia con lo anterior, denunciantes enviaron a Caracol Radio pruebas que vinculan a la empresa BINM y al señor Mario Montoya con presuntas estafas en proyectos inmobiliarios de municipios de Antioquia. En una de estas se indica que el señor Montoya y la señora Sandra Milena Parra fueron capturados en el 2019 por agentes del CTI por el delito de estafa en masa agravada en el municipio de Bello, información que fue corroborada por la Fiscalía, quien agregó que los procesados, al parecer, eran los representantes legales de una constructora que ofrecía apartamentos de interés social en un proyecto llamado Parque Residencial La Manuela. En la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio este caso se encuentra activo.

Los denunciantes entregaron el contacto de una persona quien identificaron como uno de los supuestos estafados por el proyecto Heriberto Zapata de Vivienda de Interés Social, en el municipio de Arboletes en el Urabá Antioqueño. En entrevista, la persona, quien pidió que su identidad fuera protegida y su voz alterada, indicó que BINM funcionaba como banca del proyecto, y manifestó que luego de consignar un monto para la separación del inmueble, no volvió a tener comunicación con la empresa y las obras nunca empezaron: “El proyecto llegó al pueblo y a nosotros nos llamó mucho la atención porque traía los planes de vivienda muy buenos, entonces hicimos el proceso de separación del proyecto con una inversión de 2 millones de pesos. Y supuestamente la obra empezaría a abrirse en un campo de juego y no volvemos a tener comunicación con los representantes y no se volvía a saber nada de la constructora ni nada”.

Otro caso suministrado es el del señor William Villegas Escobar, quien, según su hija María Eugenia Villegas, invirtió 20 millones de pesos para una Vivienda de Interés Social en San Pedro de los Milagros en una obra, según indicaron, era manejada por el señor Mario Montoya en el 2017. La señora Villegas aseguró que no recibieron dicha casa y el señor Montoya les ofreció una vivienda en el proyecto Ciudadela Victoria en Sopetrán con los 20 millones que se habían invertido. La señora María Eugenia indicó que los subsidios para la financiación de dicha vivienda no fueron aceptados por la avanzada edad del señor William Villegas, y que los 20 millones estarían “varados”: “Mi papá habló con don Mario, Mario Montoya. Él habló con mi papá y le dijo que no, que no pusiera demanda, que no fuera a la Fiscalía, que él le devolviera los 20 millones, pero en una fiducia. Mi papá fue y se afilió a Comfama, la caja de compensación Comfama, pero después de los 75 años, ya mi papá no tenía derecho al auxilio de vivienda. Que no, que la plata no se le hacía devolución. Y si se le hacía devolución, mi papá tenía que perder el yo no sé cuánto por ciento porque había incumplido las cláusulas. Y yo le dije, ¿cuáles cláusulas? si ellos fueron los que incumplieron todas las cláusulas”

La versión de BINM