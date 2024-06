2 Gestores culturales del Quindío ganaron convocatoria del Min. Cultura por su trayectoria

ARMENIA

El artista quindiano Libaniel Marulanda de Calarcá, Quindío que ganó reconocimiento del ministerio de las culturas por su trayectoria en la cultura a nivel nacional.

Y es que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes dio a conocer los resultados de la convocatoria ‘Trayectorias’, cuyo objetivo es reconocer a colombianos y colombianas que han hecho aportes invaluables a las culturas y las artes en el país.

Las 70 personas elegidas recibirán un reconocimiento material de sesenta millones de pesos ($60.000.000 m/cte.) y un reconocimiento simbólico por el camino que han abierto y por su legado en distintos campos de las culturas y las artes.

También recibió el mismo reconocimiento Baudelino Torres Martínez - 79 años de edad que, aunque nació en Cajamarca, Tolima, este Escritor y calígrafo, conocido como “La Pluma de Oro” ha desarrollado su trayectoria artística en el departamento del Quindío.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Libaniel Marulanda Velásquez - 77 años. Calarcá (Quindío). Músico, compositor e intérprete del acordeón. Fundador de la agrupación musical “Los muchachos de antes”. Es escritor de cuentos y autor de varios libros.

¿Cómo recibe este reconocimiento?

Muchas gracias por la felicitación, agradezco a Caracol Radio que de forma tan eficaz le está dando la mano a los que estamos metidos en estos berenjenales de la cultura y bueno pues te agradezco mucho esa esa esas palabras de felicitación y en realidad pues que con motivos suficientes para estar de fiesta.

¿Qué le gusta más la música, o la literatura?

Son como dos amores, dos amores simultáneos, uno es como el amor clandestino del otro a su vez, no, pero todas ellas de todas maneras se complementan porque desde que comencé a tocar acordeón a los 15 años paralelamente me dio por escribir bobadas como todos nosotros por aquí, no. Y entonces me ha funcionado. Me ha funcionado las cosas. Yo diría que me ha servido mucho también el hecho de que escogí para el caso, pues desde el tango y ese género me ha servido mucho a que el refrán me cobijo con ese refrán que decían el cierre de ciegos, el tuerto es rey, entonces me ha servido bueno de todo un poquito, pero realmente.

Hoy esto más por la literatura, porque la música se prostituyo, porque responde a unos parámetros absolutamente comerciales, economía de mercado, mientras que la literatura si bien es cierto que no se escapa de la economía de mercado, de todas maneras, le permite a uno ser libre y poder o hacer realizaciones y cosas sin estar obedeciendo a patrones impuestos por el mercado, como le pasa a los pobres músicos tiene que componer cosas comerciales.

La cultura de ayer y la cultura de hoy

Yo siempre he pensado una cosa que cuando una persona se mete en el cuento desde ser artista, entonces a ver hay una cosa que es básica y es la cuestión económica, se sabe que la economía es el motor del mundo, es imposible vivir del arte mientras uno no tenga mucho talento, pero además de tener mucho talento, tener quien lo lea quien, lo oiga y sobre todo quién lo necesita, entonces uno empieza a ejercer esa esa tan sublime tan importante como es el arte, pero uno tiene que tener una base, una base económica, porque sonaría muy romántico decir que fulanito se murió de hambre, y le encontraron empuñando un lápiz en los últimos extractores de la Agonía luego de estar sin probar comida no, eso puede que suene, pues como patética, pero no en realidad el artista lo primero que tienes que pensar de qué voy a vivir.

Y agregó “en la región desafortunadamente se ha dado un fenómeno y en el país que con esto de las bolsas de estímulos y de las concertaciones y pues lo que va a florecer es un rebusque del ejercicio del arte, pero teniendo el arte no como como un fin, sino como un medio y ahí es donde está el problema, toda la gente quiere vivir como una planidera, agitando la totuma para que el Estado le ayude, para que la gente los apoye, en mi caso el hecho de haber trabajado toda una vida durante 40 años atado a un escritorio y de ahí la canción de la oficinista, entonces me permitió pues tener un sustento económico luego de pensionarme y durante todo el ejercicio porque yo siempre pues estuve trabajando, tocando y escribiendo bobadas y entonces eso me ha sentido entonces para que yo pueda hacer uso pleno de la libertad.

Y la libertad es solamente es obtenible sin la ausencia de necesidades perentorias como el estómago, para usted ser libre y poder ser un artista de verdad tiene que estar libre de esas ataduras de acuerdo, lo ideal es vivir de una cosa y participar para poder uno sustentar la otra.

