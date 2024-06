Play/Pause El Pulso del Fútbol, 6 de junio de 2024 44:46 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la firma del inicio de las obras del nuevo complejo deportivo El Campín. Juan Felipe dijo: “El complejo deportivo del Campín nos lo mostraron hoy y es un espectáculo, mañana se va a firmar y este complejo no lo va a tener ningún equipo en Sudamérica. El palacio del colesterol se transforma, no se pierde, para que no se preocupen”. Sobre el tema César agregó: “Tuve la oportunidad de ver a fondo el proyecto y uno no se puede oponer al progreso en la ciudad. Tuve la oportunidad de hablar con la constructora y estoy de acuerdo con usted, es una locura lo que se va a hacer allí”.

