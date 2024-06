Una menor de 12 años de edad ganó concurso de café en Pijao, Quindío, aquí les contamos

Armenia

Durante las fiestas aniversarios por los 122 años de fundación del municipio de Pijao, Quindío, el Comité de Cafeteros del Quindío, el Sena Regional y la alcaldía municipal llevaron a cabo dos concursos sobre la bebida por excelencia de la región como es el café.

En esa localidad en lo alto de la cordillera se vivieron momentos de alegría, emoción y aroma de un buen café, una menor de 12 años de edad, Manuela Raigoso se destacó en el concurso de “Café Preparado en olleta” al lograr el primer lugar.

Este es el primer concurso en Pijao de café preparado en olleta. Se realizó durante las fiestas aniversarias (122 años) y fue liderado por el comité de cafeteros, en el que participaron 27 personas de diferentes edades y algunos otros municipios del departamento.

Manuela Raigoso Quintero, ganadora del primer puesto, tiene 12 años de edad, cursa séptimo grado en el Gimnasio Contemporáneo, es una niña apasionada por la cocina, la repostería y el café (como tradición familiar). Además, es patinadora en formación y tiene su emprendimiento de postres.

El alcalde del municipio y el Comité de Cafeteros entregaron un millón de pesos a Manuela, quien venció en la final a una instructora de barismo y una mujer adulta mayor cafetera con de toda una vida de experiencia. Una final femenina de tres generaciones distintas.

En Caracol Radio Armenia y gracias al padre de la menor hablamos con Manuela Raigoso Quintero sobre este concurso que se llevó a cabo el puente festivo en el municipio de Pijao.

¿En qué consistió el concurso?

La condición era preparar el café como se hacía antes en olleta porque es un símbolo del cafecito tradicional que se preparan las fincas de los abuelos en el Fogoncito de leña, cómo se prepara cogían la olleta ponían el filtro de tela agregaban el café agregaban el agua esperan a que se extrajera y listo servían ya hoy alrededor del café hay más educación más cultura y más técnicas la técnica que antes usaban los abuelos era la olleta y esa es la misma técnica que usan los baristas profesionales y se llama kemex, o sea se puede decir que la olleta es la quemex del campesino.

¿Qué significó ganar el primer lugar?

Significó mucho, porque le gané a una profesora de café, porque le gané a una campesina de toda la vida que ha preparado café muchas veces y porque amo la cocina y es muy importante porque mi familia toda la vida ha sido cafetera ama el café entonces fue muy bonito ese momento bueno y Manuela Raigoso nos cuenta porque le gusta el café y apenas con 12 años escuche.

¿Por qué le gusta el café?

Me gusta el café porque desde niña lo tomo porque mi familia toma mucho café, entonces me enseñó a encontrarle ese gusto al café y además he encontrado el gusto al amargo y me ha permitido poderla encontrar esas notas, achola a caramelo cítricas y más para poder disfrutar esta vida tan especial.

Ahora Manuela se prepara para su próximo concurso infantil de cafés filtrados, en 2 semanas, también en Pijao.

Resultados de los concursos de café en Pijao, Quindío

1er concurso de ‘Café preparado en olleta’:

Primer puesto: Manuela Raigoso.

Segundo puesto: Nohora Pedraza.

Tercer puesto: Nora Gil.

4to concurso de ‘Calidad de Café’:

Primer puesto: Erika Andrea Duque.

Segundo puesto: Nubia Loaiza.

Tercer puesto: Cenaida Olaya.

