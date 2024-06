Sindicatos de la Gobernación de Antioquia protestan por cambios en fondo de vivienda

Medellín, Antioquia

Este martes, 4 de junio, las actividades de los servidores en la Gobernación fueron interrumpidas por las arengas de por lo menos 400 funcionarios, quienes gritando “Si los servidores resisten, el fondo se salva” hicieron el llamado al gobernador Andrés Julián Rendón para que no privatice el fondo de vivienda.

De acuerdo con Steven Betancourt, quien hace parte de de la Mesa de Unidad Sindical de la Gobernación de Antioquia, el gobernador tendría la intención de tercerizar el fondo de vivienda a través de una entidad bancaria.

“Por eso los servidores salimos a protestar, porque no queremos que el gobernador de Antioquia nos privatice el fondo de la vivienda. Por tal motivo nos declaramos en asamblea permanente y el gobernador de Antioquia tiene plazo de reunirse con nosotros hasta mañana (5 de junio). Queremos que el fondo de la vivienda siga funcionando dentro de la gobernación y que siga cumpliendo la función social que hoy cumple, que es brindarle vivienda digna a los servidores de la gobernación de Antioquia. No queremos que sea tercerizado, no queremos que el gobernador de Antioquia se nos robe los sueños de tener vivienda digna”, dijo el funcionario.

Los trabajadores, quienes indicaron que el pasado viernes le hicieron llegar al gobernador más de mil firmas en contra de la tercerización del fondo de vivienda, aseguran que una de las más grandes preocupaciones es que al parecer la Gobernación ya habría transferido cerca de 57 mil millones de pesos del fondo de vivienda a una entidad bancaria.

Los trabajadores piden que se respete el acuerdo colectivo y que se les explique a fondo qué es lo que está sucediendo con el dinero. Señalan que en el momento en que sea necesario se hará la modernización del fondo, pero se debe pensar en el beneficio de los trabajadores.

Por el momento, el gobernador de Antioquia no ha emitido pronunciamiento sobre las manifestaciones de los trabajadores.