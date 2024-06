¿Cómo le ha ido a Lucas González en Argentina? Así ha sido su mal inicio

¡Lucas González volvió al ruedo! El entrenador bogotano, que salió del América de Cali a mediados de enero del presente año, justo antes de debutar en la Liga colombiana. Encontró club y en el fútbol internacional, fue anunciado el pasado 19 de abril como nuevo director técnico de Central Córdoba de Argentina, en lo que es su primera oportunidad fuera del país.

Sin embargo, esta nueva experiencia no le ha salido como lo esperaba, cuatro derrotas en sus primeros cuatro partidos en el fútbol argentino, el equipo es último del campeonato y es el único que aún no logra sumar al menos un punto. El comienzo no ha sido fácil, pues le ha tocado remar, Central Córdoba es uno de los equipos con menos nómina y Lucas se ha visto obligado a maniobrar con una nómina corta y sin figuras.

Sus dos primeros partidos eran nada más y nada menos que contra los dos gigantes del fútbol argentino, River Plate y Boca Juniors. Frente al ‘Millonario’ cayó goleado 3-0 en el Estadio Monumental, luego caería en casa 2-4 ante el ‘Xeneixe’, en un juego que empezó ganado 2-0 y le remontaron en el complemento. Para la tercera fecha las cosas no cambiaron y perdió nuevamente, ahora 2-1 ante Belgrano, La situación se agravó aún más este fin de semana, con la caída 2-4 en casa ante Talleres, que dejó al ‘Ferroviario’ en el último lugar de la tabla sin puntos.

“Tristeza y frustración”, fueron las palabras del entrenador colombiano, en la atención a medios ante la nueva derrota contra Talleres. Además, mencionó el problema que tiene con un plantel acotado debido a las lesiones. Central sufrió la baja de varios jugadores clave, entre ellos José Gómez, Lautaro Montoya, Brian Farioli, Thiago Nuss y Matías Godoy, lo que complicó aún más su situación en el torneo.

Central Córdoba, el equipo con más derrotas y más goles en contra

Central ha recibido 13 tantos en solo cuatro partidos. Un dato significativo es que 11 de esos 13 goles fueron en el segundo tiempo. Una de las críticas principales es que el Ferroviario no puede mantener o mejorar su desempeño del primer tiempo en el segundo, lo cual les costó caro en varias ocasiones.

Números al detalle de Lucas González en Argentina

Desde su llegada a tierra Argentina, el entrenador bogotano, Lucas González, ha disputado un total de 4 compromisos, un saldo bastante negativo. 4 derrotas en sus 4 salidas, además de ser colero en la tabla de posiciones (28), ha marcado 5 goles, un buen número considerando su poco peso ofensivo y su plantel, pero ha recibido 13 tantos, siendo el equipo más goleado del campeonato, de igual manera cuenta con una diferencia de gol de -8 la peor del campeonato.

Esta mala racha pone en riesgo la continuidad del colombiano en el banquillo técnico del equipo, además de la permanencia en la máxima categoría del equipo, pues se encuentra muy complicado en la zona del descenso, situación que ya genera preocupación en los aficionados del equipo.

Próximo partido de Central Córdoba

El próximo compromiso de Central Córdoba será de visitante en el Estadio Diego Armando Maradona contra Argentinos Juniors el miércoles 12 de junio, a las 5:00 pm (hora colombiana) en la quinta fecha de la Liga Profesional.