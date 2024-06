Rodrigo Leal Pumarejo y su visión del folclor del Tolima

Ibagué

Cuando suenan las notas del sanjuanero tolimense ‘El Contrabandista’ de Cantalicio Rojas, el reconocido gestor cultural y actual director de la corporación folclórica Cacique Ibagué, Rodrigo Leal Pumarejo, no duda en expresar “Se me eriza la piel”.

Y no es para menos, Leal considera que esta melodía es la que mejor interpreta la expresión musical y folclórica del tolimense de pura cepa. Destaca que la obra de su compositor Cantalicio Rojas es una de las más extensas y refleja al campesino tradicional que habita el plan del Tolima.

Nuestro invitado al programa El Personaje de la Semana quien lleva alrededor de 35 años vinculado al mundo folclórico tolimense no duda en rendir un especial reconocimiento a destacados investigadores de nuestro folclor como Gildardo Aguirre, Libardo Lozano Mora y aquellos que ya partieron para la eternidad como Luis Fernando Duque y Alirio Delgado, considera que estas personas han realizado un valioso aporte a la investigación de la danza de nuestra región y han elaborado trabajos que son de obligatoria consulta para aquellos que deseen incursionar en las actividades del folclóricas.

“Quien se pare en un escenario ante un público más que tener una destreza en la danza debe tener un contenido en su cabeza. Yo insisto quien quiera participar en estos espacios folclóricos debe leer, debe consultar, debe estudiar, tiene que dialogar con los que saben y han investigado. Eso es lo más importante. No es solamente salir a bailar”, dice Leal Pumarejo.

Durante la entrevista, menciona en la importancia de conservar las tradiciones folclóricas y recalca que en esencia el Festival Folclórico Colombiano de Ibagué tiene esa orientación: Ser un encuentro para conservar las tradiciones, mantener las expresiones autóctonas y así se debe conservar.

“El Festival Folclórico de Ibagué es eso. Es mantener un legado folclórico y reafirmar nuestras tradiciones. Existen otros certámenes que tienen una orientación comercial como el caso de Neiva o Espinal. Por ejemplo en Neiva, no me imagino una campesina del Tolima Grande bailando un sanjuanero en puntas de los pies. Esos cambios se realizaron para darle una vistosidad pero que no representan una expresión autóctona”, dijo Leal.

En la entrevista el oyente también podrá escuchar en la propia voz de Rodrigo Leal Pumarejo, los mejores recuerdos de sus múltiples presentaciones como bailarín logrando consagrar a decenas de jovencitas que gracias a su guía conquistaron algún certamen de folclor.

