Día del campesino, desde el Quindío piden apoyar los mercados campesinos y agroecológicos

Armenia

Hoy en el marco del día del campesino, en el Quindío resaltan la importancia de apoyar a los productores locales con los mercados campesinos en los 12 municipios de ese departamento.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Juan Sebastián Angarita presidente y representante legal del mercado agroecológico del Quindío y la importancia de fortalecer la economía popular y local frente la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento.

Y señaló “me gustaría manifestar la preocupación y el sentir que tenemos desde el mercado frente al informe que presentó el Dane en donde indica que el Quindío ocupa el segundo deshonroso lugar de inseguridad alimentaria, recordemos que esto básicamente implica que dentro de los hogares del departamento no se está teniendo la posibilidad de tener los tres alimentos diarios o incluso no se come durante todo el día se pasa un día con hambre y quién sabe cuántos días más y esto básicamente da la sensación de que no hay políticas gubernamentales que realmente estén incidiendo para que la seguridad alimentaria del departamento sea un enfoque primordial”

Y añadió “creo que se le está dando enfoque a temas menos relevantes particularmente siento que el Quindío se encasilla que tiene y creo que nuestro departamento en ese gran territorio fértil que tiene, que fue en algún momento uno de los territorios más reconocidos por el café y que digamos aún hay cierto perfil del tema del plátano pero que claramente no hay un desarrollo agrícola y lo particular es que tenemos todos los climas en un departamento tan pequeño podemos pasar de los 2.800 3000 metros clima páramo donde se pueden generar siembras de papa aguacate cebolla y podemos llegar a los 1000 metros en La Tebaida donde se puede sembrar caña frutas y otro tipo de hortalizas y no se le va a dar realmente la importancia al departamento en la riqueza que puede llegar a tener desde una vocación agrícola”

El líder de los mercados campesinos puntualizó que está desbocado el tema del turismo y se nos olvidó la capacidad y el gran territorio que tenemos para cultivar entonces yo creo que aquí es importante que haya una cohesión, no solo desde la política, sino también desde el compromiso ciudadano y cada uno de los habitantes del departamento cada uno de los ciudadanos que está en estas pequeñas poblaciones del Quindío y en la en la capital pueden hacer un aporte muy sencillo y es comprar en lo local,

Apoyar los mercados campesinos

Entender que dentro de lo local está el real potencial de nuestro departamento y apoyar los mercados campesinos, los mercados agroecológicos que por ejemplo se hacen cada 15 días y que apoyen productores del departamento que dan su vida para que al final cada una de las personas que van y compran puedan tener en su alacena en su nevera, los alimentos locales y sanos, pero también es importante apoyar los mercados campesinos que se hacen en cada municipio, los mercados campesinos que se hacen en Armenia.

Comprar lo local

El compromiso de cada ciudadano y no solo desde los políticos sino de la resistencia también se hace desde el acto ciudadano y ahí es donde nos nuestro compromiso va en doble vía porque los productores locales pueden encontrar entre sus propios ciudadanos de las regiones ese cliente que realmente apoya su proceso y genera esa esa buena relación entre el productor que realmente le da ese bienestar esa seguridad y que en contraprestación pues va a recibir los mejores productos locales, entonces apoyar lo local, apoyar lo regional y generar políticas que realmente incidan en que estos procesos continúen y se fortalezcan.