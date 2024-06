Cole, hincha del Junior previo a partido contra Millonarios: Siempre debemos pensar en ser campeones

En A Vivir que son Dos Días estuvo Gustavo Llanos, más conocido como ‘El Cole’. Él ha logrado ganar reconocimiento en el país por ser un apasionado del fútbol, pero también por seguirle los pasos al Junior de Barranquilla y a la Selección Colombia.

Ahora bien, se acerca un importante partido entre dos de los equipos que más hinchas tienen en el país, Millonarios y Junior de Barranquilla. Al respecto, el seguidor del equipo de la costa se pronunció y señaló que la mentalidad de los equipos debe estar enfocada siempre en ganar, pero que este pensamiento debe ser compartido entre los hinchas, las directivas de los equipos y los mismos jugadores.

Al mismo tiempo, indicó que él se reconoce como hincha, no como fanático. “Como hincha que soy, la tengo clara. Toda aspiración de un hincha, de la Junta Directiva, del entrenador, del cuerpo técnico, de los jugadores es que siempre debemos tener claro en ser campeones. En ganar cada partido, y más en este de mañana contra Millonarios.”

Por otra parte, el ‘Cole’ se refirió a su trayectoria como hincha y al hecho de que es reconocido en todo el país. En ese sentido, explicó que busca siempre compartir con quienes lo reconocen y tener una sonrisa para ellos. “Es un don que Dios me ha dado, ese carisma de llegar al corazón de la gente. Todos pueden tener la plena seguridad de que puedo corresponder abrazos como si me conocieran”

Además, explicó que él no usa un disfraz, sino un diseño artístico y que eso sumado a su personalidad provoca que logre estar en el corazón de los colombianos en cada partido. “Eso ha sido, incluso, el formato de poder llegar al corazón de la gente y es el éxito de mi personaje. No es porque yo me pongo una camiseta del Junior o un diseño artístico. Esto es de romper esquemas, paradigmas y de mostrarnos como somos”.

Cole señaló que ese carisma que lo caracteriza es propio de la cultura colombiana y costeña. Es decir, que lleva en su esencia la personalidad de país. En adición a eso, comentó que los hinchas del Junior se caracterizan por ser bastante alegres y que no cabe duda de que esa alegría aumenta de manera considerable cuando el Junior tienen buenos resultados. “Cuando gana somos embajadores de Barranquilla y cuando perdemos somos embajadores de la tristeza. Es una cosa que nos embarga. Somos tan expresivos, y mostramos lo que vivimos”