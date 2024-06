Roberto Hinojoza: “Se juegan un partido aparte, Millonarios nos quiere aguar la fiesta”

Junior de Barranquilla podría completar un semestre perfecto en el fútbol profesional colombiano, pues su clasificación como líder indiscutible a los octavos de final de la Copa Libertadores ha sido su mayor logro este 2024, además de estar a tan solo una victoria de poder instalarse en la gran final de la Liga.

Aunque no dependen de sí mismos, el cuadro ‘tiburón’ es consiente de que una victoria ante Millonarios en Bogotá sería la guinda del pastel para cerrar de la mejor manera la primera mitad del año.

Por su parte, el cuadro ‘embajador’, sin chances de clasificar a la final, solo se juega la dignidad y más en un momento tenso con su afición, pues la decepcionante participación a nivel continental y la eliminación tempranera en los cuadrangulares finales han puesto en duda el futuro del entrenador Alberto Gamero y de una gran parte de la plantilla.

En la previa del encuentro entre ‘tiburones’ y ‘embajadores’, el mediocampista del cuadro barranquillero, Roberto Hinojoza, estuvo en el ‘Alargue de Caracol’, compartiendo sus sensaciones antes del partido decisivo en Bogotá.

¿Por qué salen tan buenos jugadores siempre en Pescadito?: “La pasión por el fútbol es lo ideal, es por eso que salen jugadores muy buenos de Pescadito, es la tierrita”

¿Cómo ve el encuentro ante Millonarios?: “Sabemos la importancia del partido, cualquier error nos puede costar muy caro, debemos estar muy pendientes a cualquier situación; somos optimistas, creo que tenemos un buen equipo, sabemos de la calidad del rival, pero necesitamos lograr el paso a la final”.

¿Cómo analizan el presente del cuadro bogotano?: “Creo que el partido será muy disputado, el rival no nos va a regalar nada, tenemos un buen equipo, sabemos que en la altura no será fácil, pero tenemos la capacidad de buscar el partido. Millonarios no ha encontrado su forma de juego, la ausencia de muchos jugadores les ha costado y han perdido por ahí ese ataque que era tan importante para ellos”.

¿Cómo ha visto su trayectoria y presente?: “He soñado con estar en los equipos más grandes de Colombia, jugando torneos relevantes, gracias a Dios se dio la oportunidad y aprovechar cada ocasión”.

¿Cómo afrontar el encuentro?: “Tenemos que ser muy inteligentes, Millonarios no tiene nada que perder, nosotros sí, el último encuentro fue muy caliente, por eso debemos ser inteligentes”.

Sobre igualar con Pereira en puntos pero caer en la diferencia de gol: “Nosotros sabemos que tenemos un muy buen equipo, siempre vamos al frente del ataque y nos gusta hacer muchos goles, para nosotros es mejor sacar un buen resultado en Bogotá y no pensar en lo que suceda en Bucaramanga”.

El último precedente entre ambos equipos: “Para nadie es un secreto que Millonarios se juega un partido aparte con Junior, ellos buscan aguarnos la fiesta, nosotros estamos consientes de eso y sabemos que debemos tener mucha concentración para poder sacar el objetivo adelante”.