Donald Trump culpable: Cómo impacta la campaña presidencial?

Después el debate al panorama en el congreso a 20 días del fin de la legislatura, los proyectos aprobados, lo que se hunden, los que tienen posibilidades y los que definitivamente están en riesgo no de no aprobarse o ser archivados. Por último, una mirada a los efectos que empieza a dejar la crisis en el nuevo modelo de salud de los maestros.

Esto es lo que dicen los panelistas

Para Ken Frankel, abogado, profesor de derecho y analista político, la única provisión escrita en la ley estadounidense para no aspirar a la presidencia es por casos de insurrección, “pero acá no hay eso, entonces no se aplica”, de hecho, explicó que Estados Unidos tiene dos modelos: el estatal y el federa, “este es un proceso estatal, no tiene que ver con nombramientos de Biden. El procurador es elegido por el pueblo y los jueces no tienen nada que ver con ramas del gobierno federal”. Recordó que hay casos pendientes contra Trump que son federales y hay otros que son estatales, “pero el presidente no tiene capacidad de dar indulto porque es un caso estatal y no federal”.

Gabriel Silva, politólogo, exembajador en Washington, exministro de Defensa y columnista, comentó que de entrada se pensaría que el impacto puede ser marginal, pero esto puede ser mucho más profundo, “la encuesta de ABC de abril dice que el 20% de los republicanos reconsideraría su voto, el 4% no votaría si terminara condenado”, además, comentó que hay un 10% de indecisos , donde cree que está el impacto relevante de la decisión, “la cultura de respeto a la justicia y frente a la ley va a tener impacto sobre los independientes”.

De otro lado, el exembajador comentó que este juicio es un alimento a la polarizació, “a la salida del juzgado estaban seguidores y contradictores y en redes el escenario es igual. Ambos campos políticos se van a radicalizar y quienes quedan en el centro van a definir las elecciones”. Por último, dijo que jamás se había visto un cuestionamiento al poder judicial en una campaña presidencial, “un candidato que denuncia al propio sistema judicial, eso polariza también frente a los poderes públicos”.

Para Juan Carlos López, corresponsal en jefe de CNN en Español en Washington, D.C., lo ocurrido es un hecho histórico, “es la primera vez que un Presidente de Estados Unidos es condenado, de hecho, es similar a Watergate en el sentido en el que Trump estuvo en una asociación licita para ocultar el pago de algo que afectaría su elección”. Aseguró que Trump no es condenado por un delito que le quita los derechos políticos, “ese sería un caso de insurrección y Trump fue condenado por maniobras para ocultar el pago que viene de la disputa con Cohen”.

Resaltó que Trump no podrá apelar hasta que no conozca la sentencia del 11 de julio, un escenario que lo pone bajo el control de un funcionario del sistema penitenciario en Nueva York, “y eso será días antes de recibir la postulación del Partido Republicano”.

En temas relacionados con la actualidad nacional y sobre la situación en el Congreso,Claudia Dangond, abogada constitucionalista, internacionalista y profesora universitaria, planteó que maniobras como la Acción Popular para detener los proyectos del gobierno en el Congreso por cuenta del escándalo en la UNGRD, no es clara al manifestar el derecho fundamental que se está vulnerando, aunque sí es claro el argumento, “pero no creo que la Acción Popular prospere”. De otro lado, dijo que el proyecto de transfuguismo era legalizar una suerte de conducta falta a la ética y en contra de todo el sistema de representatividad colombiano, “la existencia de partidos políticos es parte de la esencia de una democracia representativa”, manifestó.

Para Antonio Sanguino, sociólogo, exsenador y exsecretario de Gobierno de Bogotá, no hay el mejor ambiente para discutir las reformas, “hay una estrategia de bloqueo legislativo y el Gobierno no supo consolidar mayorías que tuvo al inicio”. También dijo que lo que han venido haciendo los señores López y Pinilla extiende manto de duda sobre los congresistas y el relacionamiento del Gobierno, “pero creo que el gobierno logrará sacar la Pensional”.

Andrés Forero, representante a la cámara por el Centro Democrático, destacó que ante las circunstancias en las que exdirectivos del gobierno denuncian que se les pagó a congresistas, “nos parece que no está bien que siga el trámite legislativo”, de hecho, dijo que se ha dicho que el Centro Democrático bloquea al Congreso, “pero no tenemos el número para hacerlo. El Centro Democrático no ha planteado el bloqueo, son los partidos afines los que no están a gusto”.

Por último, Heráclito Landínez, representante a la cámara por el Pacto Histórico, comentó que se va a aprobar esta reforma pensional, “va a ser uno de los legados del Gobierno y el congreso. Pero también es importante resaltar que está a punto de aprobarse la mesada 14 a Fuerzas Militares y Policía”. También dijo se debe avanzar en creación de Ecominerales que está ad-portas del primer debate, aunque reconoció que los tiempos están ajustados en lo que tiene ver con la discusión de la pensional.

En cuanto a lo ocurrido en la Fiduprevisora y el nuevo modelo de salud para los pacientes, dijo que se está viendo mejor atención en departamentos como Nariño y Cauca, “si bien ha sido traumática, tenemos que darle más tiempo para que mejore la prestación de servicios”. Por último, dijo que al ministro de Salud le hicieron una grabación ilegal, pero muestra a un hombre auténtico, “dijo cosas indebidas. Tendremos que evaluar la responsabilidad del ministro en este caso”.