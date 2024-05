Día mundial sin tabaco, Quindío con alto consumo de vapeadores en edades tempranas

Armenia

Este viernes 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco y por eso nos acompañan de la Secretaría de Salud del departamento del Quindío para hablar del trabajo que se viene haciendo y la campaña de prevención y promoción que viene en adelantando, Sídney Gerónimo Coba la referente de condiciones no transmisibles de la Secretaría de Salud y Natalia Valencia odontóloga contratista de la Secretaría de Salud.

Justamente la información y la prevención y cada campaña que hagamos no va a tener el impacto, si padres madres tíos abuelos profesores no se ponen también la camiseta para mostrar otras alternativas y no hacerlo común dentro de nuestra sociedad, por ejemplo, nosotros ahora conocemos una fiesta y enseguida pensamos en alcohol, cierto y lo mismo se está dando que si pensamos en bares, entonces es en cigarrillos o en su seda dentro de nuestro imaginario, como algo completamente aceptable, entonces si a veces nos levantamos y decimos. Oye, no está bien. Tenemos otras formas, entonces como que comienza a ser más incómodo y eso mismo es la misma incomodidad puede ser incluso un factor protector para la prevención

Yo recuerdo mis años de bachillerato, teníamos un profesor que llegaba ponía las fórmulas en el en el tablero y sabíamos que a los 10 minutos salía a fumar y a tomarse un tinto y pues ya era algo común para nosotros es muy importante que seamos coherentes entre lo que estamos diciendo y lo que estamos mostrando,

¿Cuál es la realidad del tema del tabaco en el Quindío?

Sídney Gerónimo Coba la referente de condiciones no transmisibles de la Secretaría de Salud en el consumo del cigarrillo convencional o el tabaco estamos por debajo de la media nacional, sin embargo, estamos por encima de la media nacional y en edades muy tempranas en el consumo de cigarrillos electrónicos, qué mal los conocemos como vapeadores, entonces es preocupante porque pensamos inmediatamente y la publicidad nos ha hecho creer que no son nocivos, que huelen a rico que no producen, pues que no hay como diría uno con el con el cigarrillo convencional fumadores, no pasivos, pero vamos viendo que todo eso ya está refutado y tenemos una ley una ley nueva y es a lo que venimos, pues a promover esos logros que se han venido adelantando desde el nivel nacional,

Entra pues en vigor esta nueva ley.

La ley 2354 de 2024 reemplaza la ley 135 2009 que, esta ley, pues regulaba todo lo relacionado con el consumo de tabaco, esta nueva ley, entra una regular también los cigarrillos electrónicos y todo lo que regía digamos para el tabaco entra a regir también para los cigarrillos electrónicos como la está prohibido totalmente la venta a menores de 18 años, también establece que los espacios deben ser 100% libres de humo de tabaco y emisiones de cigarrillos electrónicos, además, los empaquetados que tienen que traer estos vapeadores no pueden ser atractivos y tiene que tener advertencias sanitarias de los perjuicios que causan a la salud y por último tienen que se prohíbe toda la el tema de publicidad promoción y patrocinio de estos vapeadores

Y agregaron desde el 2009 con la ley 1335 veníamos hablando de lo nocivo del fumador pasivo y todo lo demás, pero tenemos el desconocimiento y fue muy astuta la industria, en decirle vapeadores y nosotros relacionamos con que es un vapor y huele a rico, entonces es como el incienso que quemó en mi casa, pero luego no luego entonces llega a la ciencia y nos dicen, no es un vapor es un aerosol y sus emisiones duran muchísimo más tiempo también suspendidas en el aire ayuda a que esas enfermedades que se transmiten respiratorias muy importante con esta nueva ley y recordarle pues a la ciudadanía, que, por favor, nos ayuden con el tema de la veeduría de esta ley que hay una aplicación que se llama te protejo en donde se puede reportar cualquier incumplimiento de estas disposiciones legales que nos trae ahorita la nueva norma -

Edades en la que se inicia el consumo de tabaco

El promedio está en 14 años y cuando hablamos de un promedio es que hay edades por debajo también, entonces hemos visto casos 10 años o 9 años de edad, porque saben supuestamente a rico y justamente eso es algo que incluye la ley, es que no van a quitarle o nos falta ese pasito de quitarle la posibilidad de que ellos puedan utilizar esos saborizantes y todos estos aromas que los hacen parecer no nocivos para que precisamente pues, haya menos consumidores, claro, que son más atractivos para desafortunadamente en estas campañas acerca de todos esos efectos perjudiciales que nos trae para la salud empezar a consumir esos cigarrillos electrónicos desde tan pequeños.

Efectos del consumo de tabaco

En la realidad nosotros en el departamento tenemos como primera causa de morbilidad, o sea, de enfermedad las enfermedades cardiovasculares, pero sabemos que uno de los factores de riesgo para desarrollar ese tipo de enfermedades justamente es el consumo de tabaco entonces con respecto a los cigarrillos electrónicos mal llamado vapeadores todavía la ciencia está como que eh analizando el asunto, pero si vemos tienen sustancias que son en común, por ejemplo nicotina y sabemos que la nicotina definitivamente está mal tanto que los cigarrillos electrónicos está potenciada por el hecho de que vienen comprimido en una cápsula, entonces es alterna nicotina alterada ya sabemos que obviamente eso lo tienen en común, incluya que los desgarre electrónicos no solamente tienen cortinas, sino otro tipo de sustancias como los aromatizantes y demás.

Del 2020 al 2021 hubo un cambio importante y es que como primera causa de mortalidad aquí en el Quindío estaba enfermedades cardiovasculares y ahora está un grupo llamado otras causas dentro de esas otras causas, una de las más importantes es la enfermedad respiratorias crónicas y obviamente tenemos una relación directa en el consumo de este tipo de productos con ese con esa enfermedad respiratoria crónica, entonces nos estamos enfermando y nos estamos muriendo y uno de los factores en común es el consumo de tabaco.