Minjusticia dijo que el Gobierno Nacional no descarta un proceso de Constituyente

Manizales

El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, dijo desde Manizales que no se descarta un proceso constituyente en medio de la situación política que se está presentando en Colombia y se refirió al poder constituyente al que se ha referido el Presidente de la República, frente a lo que dijo que “esas discusiones de la sociedad debe darlas la sociedad” pero este se debe tramitar por los procedimientos que exige la misma Carta Política.

“El tema del poder constituyente que ha planteado el presidente de la República, ha abierto un debate interesantísimo en la opinión pública, porque abre la democracia, cualquier cosa que amplie la democracia debe ser bienvenida por esta sociedad y el gobierno jamás es un deseo de bloquear la democracia”, destacó.

Indicó además que es una discusión de la forma básica de cómo funcionan las sociedades en especial la colombiana, donde resaltó además que hay diálogos de la sociedad para que se tomen decisiones.

“Si eso llega, es para que la sociedad tome unas decisiones si requieren de una reforma a la Constitución, pues la propia Constitución tiene las vías para esa reforma, puede ser legislativo, referendo, asamblea y por supuesto el Gobierno; eso ya está inventado, está escrito en la Constitución.

Resaltó además que hasta el momento no hay ningún proyecto al respecto frente al tema de la reforma ni hay fecha de cuándo se piensa presentar.

El Ministro Osuna habló en Manizales también sobre los comentarios de supuestos intereses del Presidente Gustavo Petro en la Reelección frente a lo que dijo, “el Presidente Petro ha sido enfático en que no le interesa la reelección presidencial, esta mañana escuché un trino de él del año 2011 en el que ya lo decía y no está de acuerdo con la reelección presidencial, a él no le interesa su propia reelección, es un tema que nunca se ha tratado en las reuniones de gobierno, así que claramente no”.

