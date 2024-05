Aumento de tarifas se debe al comportamiento de las empresas: MinMinas

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, detalló que, en términos de tarifas, ya se ha puesto de acuerdo con el Ministerio de Hacienda para garantizar el mecanismo que permitirá sumir la deuda de opción tarifaria como deuda pública y cumplir con el compromiso de reducir tarifas por esa vía. Sobre la discusión de un aparente incremento de tarifas, denunciado por Andeg, dijo que toca señalar que este incremento no se debe a una medida regulatoria, sino al comportamiento de las empresas durante El Niño, “valoraremos cuál es el real impacto, pero hay responsabilidad de los agentes y empresas que hacen oferta en el mercado, no se debe a la medida regulatoria”. Además, dijo que ya solicitó una investigación para determinar por qué en tiempos de escasez las empresas ofertaron a menos de $100 pesos.

Sobre confiabilidad en el sistema, dijo que el mandato es garantizar seguridad energética, “mi tarea es trabajar para que la seguridad energética y la confiabilidad para los años venideros esté garantizada”. Sobre los retrasos en la entrada de proyectos clave para el país, recordó que los retrasos de proyectos se deben a que fueron iniciativas que no tuvieron estrategia social ni ambiental, “desde el gobierno hemos sacado adelante esos proyectos e intentamos que salgan de esas demoras. Este año 22 parques solares han entrado en funcionamiento y en operación en el sistema, son 1,8 GW. Tenemos entre 60 y 100 personas trabajando en el plan 6GW para que estos proyectos desarrollen toda su capacidad, incluida las líneas transmisoras”.

Reservas de gas

Sobre el dato recientemente publicado por la ANH sobre reservas de gas probadas por 6,2 años, dijo que la reducción de reservas de gas se da desde hace 10 años, “ese comportamiento de declinación no obedece a una política en particular, es una declinación por fuentes no renovables de energía”. Con lo cual, dijo que la tarea es disponer de gas mientras logramos la entrada de la mayor exploración y yacimiento, que es el gas offshore, “eso implica asegurar abastecimiento entre 2026 y 2027″, además, dijo que se han alcanzado 13 medidas y acciones para trabajar por el abastecimiento de gas, “este plan incluye tres elementos: aprovechamiento de infraestructura existente, uso de gas offshore de manera anticipada y una resolución desde la ANH para promover eficiencia y mayor exploración”. De hecho, dijo que bajo este plan se han tenido 15 hallazgos de gas en el país.

Por último, dijo que el gobierno piensa en varias subastas que permitan avanzar en cubrimiento de demanda nacional y de una demanda de exportación, “buscamos que Colombia exporte energía y eso implica desarrollar más proyectos”.