Se espera que la Supersalud dé una solución sobre Sura basada en la ley: Acemi

El pasado 28 de mayo la EPS Sura señaló por medio de una rueda de prensa que solicitó su retiro voluntario del sistema de salud. Una decisión compleja, según la presidenta de la entidad, Juana Llano. Y que, además, fue tomada tras un largo análisis sobre las posibilidades de la sostenibilidad de la entidad promotora de salud.

Llano reconoció que fue la decisión más difícil para la EPS en sus 30 años de funcionamiento y que agradecían la labor que sus trabajadores, aliados y centros de salud han realizado en este tiempo. “Queremos comunicar la decisión más difícil como compañía. Hoy radicamos ante la Superintendencia Nacional de Salud la solicitud de autorización para el retiro de EPS Sura del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia”

Dicha noticia fue confirmada muy temprano por Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, quien explicó que en el pasado las EPS habían advertido sobre el complejo panorama económico por el que atraviesan y que dificulta su sostenibilidad.

Al mismo tiempo, Vesga explicó que desde junio del 2023 las EPS han señalado que han estado en aprietos financieros y que esto ha causado pérdidas acumuladas, descapitalización, descalce de sus reservas técnicas y una deuda creciente con prestadores. Pero que no se han tomado las medidas por parte del Gobierno.

“La principal causa estaba relacionada con la insuficiencia de la prima reconocida por la Nación. Ha pasado un año y no se tomó ninguna acción concreta que hiciera corregir el rumbo. Al contrario, el ajuste de la UPC impuso mayores cargas a las EPS y destinó crecientes recursos a fines distintos a la atención en salud de la población”, agregó la presidenta de Acemi.

Ante este panorama, la Supersalud tendrá que revisar la solicitud y determinar si acepta o no el retiro voluntario del sistema de salud que espera Sura.

Una solución sobre Sura basada en la ley: Acemi

Por esta compleja situación que afrontan las EPS, en Caracol Radio estuvo Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi. En ese sentido, explicó que “se espera que la Supersalud dé una solución sobre Sura basada en la ley”

Vesga explicó una vez más que este panorama de las EPS se debe a una crisis financiera que se ha presentado desde hace años, pero que el desfinanciamiento por parte del Gobierno ha agravado esta situación. “El sistema viene acumulando fallas de hace mucho tiempo, pero sin duda se han profundizado en este último periodo. Esto motivado principalmente por la falta de decisiones importantes alrededor del financiamiento del sistema, que es realmente lo que conduce a decisiones como la que el día de ayer tomó Sura y que hace unos días había tomado Compensar”

Vesga recordó que hace unas semanas se reunieron con el Gobierno para encontrar la forma en la que las EPS podían continuar, no obstante, no han visto avances que les permitan seguir sin preocupaciones financieras. “Allí dijimos que era muy importante acelerar las decisiones sobre el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación para el año 2024, pero eso no sucede y no tiene luces de suceder”

“La realidad es que las pérdidas de las EPS para el primer trimestre del 2024 siguen con una siniestralidad del 112%, con esto la situación es insostenible”, agregó