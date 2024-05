¿Por qué no posesionan rector en la UNAL? MinEducación revela los motivos

Este miércoles 29 de mayo la Comisión Primera del Senado de la República hizo un debate de control político, sobre autonomía universitaria, al Ministerio de Educación. En el cuestionario que envió la senadora citante, Paloma Valencia del Centro Democrático, se le cuestionó la titular de la cartera por ser “juez y parte” sobre la legitimidad del proceso de elección del rector de la Universidad Nacional.

“Me impresionó mucho de estudiar este caso que, la reunión del Consejo Superior se inicia con tres delegados o representantes diciendo que los amenazaron. Es decir, hay amenazas y presiones para la elección de un rector, esa debería ser la noticia. Señora ministra, ¿En qué van esas investigaciones? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles eran las amenazas?”, djio Valencia.

Previo a la intervención de ministra de Educación Aurora Vergara, congresistas de diferentes sectores políticos coincidieron en que hay elementos que podrían constituir irregularidades en el proceso con el que se designó a José Ismael Peña como rector. Desde la oposición preguntaron por qué el gobierno no ha iniciado una demanda y había optado por no firmar un documento elaborado por el Consejo Superior Universitario.

Frente a los cuestionamientos, la titular de la cartera de educación enfatizó que el gobierno “necesita garantizar que hay más verdad que teatro”, sobre el papel que asumió en el proceso que busca posesionar al próximo rector de la Universidad Nacional (Institución que se acerca a un mes sin rector oficial desde la salida de Dolly Montoya).

“No puedo aceptar la falta de transparencia”: MinEducación

“No me pueden endilgar responsabilidades que no me pertenecen. Yo dije públicamente, como delegada del presidente ante el Consejo, que respetaría el resultado de la consulta. Lo que no puedo aceptar es la falta de transparencia. Me refiero a que dos personas cambiaron el sentido de su voto y no lo pueden decir por razones de seguridad. Luego publicaron en redes sociales que ellos no cambiaron su voto y que lo hice yo”, aseguró Vergara.

Sobre lo anterior, el acta de posesión de José Ismael Peña que no tiene la firma del Ministerio de Educación no registra (en la última versión de abril) las constancias de las votaciones de cada miembro del CSU (conformado por MinEducación, profesores, estudiantes, exrectores y egresados).

A lo largo del debate, sectores de la oposición cuestionaron que en anteriores ocasiones de elecciones de rector para la Universidad Nacional (que se hacen para un periodo de 3 años) se utilizó la misma metodología para la designación. Advirtiendo que la consulta a la comunidad estudiantil no es vinculante.

¿Cómo se ha elegido históricamente al rector de la Universidad Nacional?

En relación a este asunto, la representante Jennifer Pedraza participó en el debate, esto para hacer apreciaciones sobre los mecanismos de designación que se usaron en la pasada elección de rector en la institución de educación pública más importante del país.

“En ese instante no hubo ningún tipo de ponderación en la votación, que está consignado en el acta de posesión, y cada consejero votó por un solo candidato o candidata. Esto reduce la probabilidad de que el candidato apoyado mayoritariamente gane la elección y ese es el criterio definido en el estatuto de la Universidad. En este caso el mecanismo por el que se elige a José Ismael Peña está en contra del principio de las mayorías, que es el criterio básico para elegir rector”, explicó Pedraza.

Es preciso anotar que Jennifer Pedraza fue la representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Nacional para la designación de Dolly Montoya (administración 2021 - 2024). La representante, también cuestionó que durante el proceso el gobierno votó favorablemente acciones que “opacaron la transparencia del proceso”.

¿Qué ha hecho el gobierno por las protestas en la Universidad Nacional?

En medio del debate, también se hicieron cuestionamientos al papel que el gobierno ha asumido frente a actos de vandalismo que durante el último mes se han producido en las instalaciones del campus de la Nacional en Bogotá. Uno de los principales edificios administrativos continúa bloqueado.

“Tampoco es cierto que el gobierno nacional rechazó las peticiones de la Universidad para enfrentar las situaciones de movilización en el campus, por el contrario la primera citación contó con participación del Ministerio del Interior y hablé con el alcalde Galán sobre mi desacuerdo sobre la militarización del campus”, concluyó Vergara.