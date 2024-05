“La crisis de la salud se debe al mal manejo gubernamental”: Iván Name

Iván Name. Foto: Colprensa. / Diego Pineda

Colombia

El presidente del Senado, Iván Name, respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que señaló la responsabilidad que tendría el Senado en la actual crisis del sistema de Salud, tras haber hundido la reforma que su Gobierno llevó al legislativo.

“Tengo que rechazar las afirmaciones del señor presidente de Colombia, en primer lugar a que la crisis profunda y el colapso que estamos sintiendo en el modelo de salud se le debe a que el Congreso, el Senado concretamente , no aprobó la reforma proveniente de la Cámara de Representantes. La Comisión Séptima del Senado analizó detenidamente y minuciosamente los contenidos de la reforma”, dijo Name.

Y añadió: “Tengo que referirme a esta afirmación para decirle al presidente y a su Gobierno que la crisis de la salud en Colombia hoy se debe al mal manejo administrativo y al mal manejo gubernamental de un modelo que por supuesto no era ideal ni plenamente eficiente (…) el tema de la crisis de la salud no se le puede endilgar al Senado de la República”, señaló Name en la plenaria de este martes 28 de abril.

El presidente del Senado, quien fue vinculado por Sneyder Pinilla en el escándalo de la UNGRD, habló de su actual situación. “Siento las sombras pero no ocupan el firmamento del Senado, honorables senadores. Me ocupan a mí y por eso no puedo contaminar con ese discurso sobre temas judiciales al Senado de Colombia”.

Además se mostró en desacuerdo con la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente. Señaló que no es pertinente en este momento.

“El tema de una Asamblea Nacional Constituyente puede ser que algún día sea pertinente, pero no es esta su oportunidad. Incluso desnaturaliza lo que ya se acuerdo en torno al proceso de paz, incluso el Congreso hoy está tramitando el tema de la Jurisdicción Agraria”.