En vilo entrega de cancha múltiple en Cartagena por aguas empozadas y desniveles

Cartagena

En vilo se encuentra la entrega de la cancha múltiple del barrio República de Venezuela en el suroriente de Cartagena, por fallas estructurales asociadas a aguas empozadas y desniveles que presenta el terreno.

‘Caracol Radio de Barrio’ durante la emisión del Noticiero del Mediodía, conoció que el escenario deportivo debía ser entregado en el mes de diciembre de 2023, sin embargo, la comunidad se ha negado a recibirla ante las te fallas que presenta.

Roberto Ortiz, presidente de la Junta de Acción Comunal, explicó que la obra fue contratada con recursos de la Alcaldía de la Localidad 2 Virgen y Turística de la administración anterior. La inversión fue de cerca de 400 millones de pesos en un contrato que también incluía la cancha múltiple del barrio Las Palmeras.

“Nosotros aquí en el mes de octubre evidenciamos que empezó la obra y todavía no ha sido entregada, queremos disfrutarla cuando esté en optimas condiciones. Esto es una laguna en temporada invernal por la gran cantidad de aguas empozadas, situación que puede generar un aumento de dengue por los mosquitos. Queremos que la entreguen en óptimas condiciones”, manifestó Ortiz.

El líder comunal expresó que la Alcaldía Local 2 todavía no ha permitido un pronunciamiento oficial, teniendo en cuenta que el interventor estaría obligando al presidente la Junta de Acción Comunal a recibir el escenario y abrirlo a la comunidad sin importar las fallas.

“El interventor me dijo que tenía que abrir la cancha y que sí no lo hacía era problema mío. Yo no puedo aceptar eso pues la cancha presenta serios desniveles que ponen en peligro la salud de los habitantes del barrio República de Venezuela. Además de eso sufrimos con los mosquitos en la noche y los malos olores que emana el agua empozada”, concluyó.