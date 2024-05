Cuatro hombres intentaron hurtar una buseta por el Parque del Agua en Manizales

Manizales

En las últimas horas las autoridades reportaron la captura de dos hombres y dos mujeres que estaban hurtando en una buseta por el sector del Parque del Agua, la Policía del CAI reaccionó de inmediato y evitó el hurto. Paula Andrea Sánchez, secretaria del Interior Manizales explicó que desde las denuncias registradas en Caracol Radio han realizado un plan de infiltración de uniformados en las rutas de servicio público con el fin de contrarrestar estos hurtos.

" A pesar de la captura estas personas están en libertad porque no se registraron denuncias formales y además porque el hurto no se consumó y por lo tanto no se perfeccionó el delito de hurto”, dijo la funcionaria. Las autoridades solicitaron más acompañamiento de los ciudadanos para denunciar cualquier irregularidad en el servicio público.

" Estas personas con un arma corto punzante amenazaron a los pasajeros de una de las rutas de transporte colectivo y estas efectivamente alertaron a la policía, por fortuna esta reaccionó de manera oportuna y se impidió que estos sujetos robaran a las personas que estaban en la buseta”, comentó Paula Andrea Sánchez, secretaria del Interior de Manizales.

La semana pasada en Caracol Radio reportamos otros hurtos en el transporte público, por lo que las autoridades establecieron el Plan Guitarra, que es tener uniformados de civil dentro de esos automotores.

