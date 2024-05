No ha sido una discusión de bancada: Zuleta sobre su propuesta de reelegir al presidente

Colombia

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta en las últimas horas desató una polémica tras asegurar que “activistas” y “petristas” sí quieren la reelección del presidente Gustavo Petro y que la están promoviendo.

Luego de esa declaración, Caracol Radio habló con la congresista sobre los alcances de lo expresado y, precisó, que no es un tema que se haya abordado en la bancada del Pacto Histórico.

“Quienes hemos estado hablando de la posibilidad de reelección del presidente Gustavo Petro somos nosotros, la gente de a pie en las calles. Esto no ha sido una discusión ni de la bancada del Pacto Histórico, no ha sido nunca una discusión con el presidente Gustavo Petro, somos nosotros quienes estamos promoviendo que se reelija el presidente Gustavo Petro. Nos encontramos en las calles el primero de mayo, algunos de los activistas llevaban pancartas pidiendo la reelección del presidente”, aseguró.

Según la legisladora, lo que expresan los ciudadanos: “es que no le han permitido gobernar, que este proyecto político quiere ser frustrado por parte de las élites en Colombia y que este proyecto político merece más tiempo, necesita más tiempo para que se concrete el cambio por el cual votamos y elegimos al presidente Gustavo Petro”.

Las declaraciones de la senadora Zuleta coincidieron con el debate nacional sobre la Constituyente y la tesis de algunos sectores que consideran que con esta lo que estaría buscando el mandatario es reelegirse, ante esto, Zuleta aseguró que la idea de ella y otros ciudadanos plantean no tiene que ver con la constituyente

“Tampoco tiene que ver con la propuesta de la Constituyente. No, yo no dije que tenía que ser necesariamente vía la Constituyente. Es una apuesta, es una propuesta ciudadana, es una opinión de nosotros que tenemos derecho a manifestar y que se dé por los canales democráticos esa discusión será de otro momento, pero nosotros estamos diciendo, primero, que estamos de acuerdo con una Constituyente y, segundo, que sí queremos la reelección, que somos nosotros los que queremos la reelección, que no ha sido el presidente”, agregó.

La congresista aseguró que el presidente Gustavo Petro debe ser reelegido porque le apuesta “realmente a escuchar a una ciudadanía empobrecida”.

“El presidente Gustavo Petro debe ser reelegido porque escucha a la ciudadanía, porque siente ese dolor que nosotros tenemos de tantas violencias, pero además porque es el primer Presidente de la República que es ambientalista, no solamente aquí en Colombia sino en Suramérica, que realmente es ambientalista, que está preocupado por la situación climática, por la crisis de biodiversidad que padece el planeta, porque es un líder de todo el planeta”.