Francisco Santos: “Mancuso me volverá a mencionar como miembro del frente capital de las AUC”

Durante el especial de “Sin Anestesia” de La Luciérnaga de Caracol Radio y Red+ Noticias, el exvicepresidente, Francisco Santos, respondió a la pregunta si temía que el excomandate de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, en su papel de gestor de paz, lo vuelva a mencionar como miembro del bloque capital de las Autodefensas:

“Estoy seguro de que Mancuso me volverá a nombrar como miembro del bloque capital de las autodefensas. A mí me empezaron investigación en el 2007, y se habían vencido los términos, la fiscalía cerró el proceso y lo volvieron a abrir por la presión de varias ONG, y llevo 17 años sin que decida nada porque no hay una sola prueba en mi contra”. Afirmo Francisco Santos.

Por oto lado, reveló que en la época en la que Salvatore Mancuso era prófugo de la justicia, tomó acciones mientras ejercía como embajador de Estados Unidos:

“Cuándo yo era embajador en Estados Unidos, Mancuso estaba listo para irse a Italia. Vi eso y me empecé a mover con un amigo que es un senador del comité de justicia, y le dije: paren esto, necesito que lo manden a Colombia porque tiene que pagar por sus delitos”.

Santos manifestó que el senador, en mención, mandó una carta al ministerio de justicia, e inmediatamente se frenó la posibilidad de que Salvatore Mancuso se fuera para Italia